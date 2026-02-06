尾牙吃麥當勞！下秒老闆送「超狂大禮」驚呆員工 眾人跪了：薯來堡真香

生活中心／王文承報導

許多公司在尾牙時會安排各式活動吸引員工參加，但也有不少人對此興致缺缺，認為這類活動只是浪費時間，不如把時間留給自己。一名網友分享，朋友的公司將尾牙辦在辦公室，原本以為只是隨便應付，沒想到最後竟有意外驚喜，貼文曝光後，隨即掀起網友熱議。

尾牙吃麥當勞 老闆突送超狂大禮驚呆員工

一名網友在社群平台《Threads》上發文表示，朋友參加公司尾牙時，老闆竟然只在辦公室發給每人一顆麥當勞漢堡，讓朋友當下相當傻眼，甚至心生不滿。不過就在漢堡快吃完時，老闆卻突然發給每位員工 2 萬元紅包，讓朋友的心情瞬間釋懷，還笑說：「其實薯來堡也蠻不錯吃的。」

貼文曝光後，引發網友熱烈討論，不少人直呼這樣的尾牙方式非常實在，「我覺得蠻好的，省下尾牙吃飯的錢直接發給員工比較實際」、「在餐廳辦尾牙，至少有三分之一是場地費，我寧願吃漢堡領大紅包」、「這種就算只吃吐司自己抹醬我也甘願」、「尾牙員工在乎的還是紅包這種實質金錢」、「不用社交、不用額外聚餐，大家都能拿到錢，希望每個老闆都能看到這篇」、「這老闆很實在，不搞排場，把錢直接給員工更好」。

也有不少人分享自己遇過的「神級」或「雷到不行」的尾牙經驗。有網友表示，「我先生以前在一間公司，尾牙吃便當，吃完就開始大抽特抽，那年他帶回來6萬多元，新人籌碼少，資深同事甚至有人抽到20幾萬，這才是我要的尾牙」。

此外，有人則分享對比落差極大的經歷，「朋友吃島語（高檔自助餐），結果每人只拿到1,000元獎金就結束，什麼抽獎都沒有，這個薯來堡真的香」、「之前公司尾牙只叫幾桶炸雞和炸物，還以為會發年終，結果發現只是把下個月薪水提前發，過完年一半的人就離職了，剩下的是外勞跑不掉」。

另有網友分享海外經驗，「我在香港、台灣公司，今年尾牙在公司叫到會（外燴），除了還沒過試用期的一位只有紅包外，其他人抽獎人人有獎，現金、現金券、iPhone 都有，大家一致認為這種方式一定要延續下去」。

