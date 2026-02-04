尾牙吃一半有fu「衝彩券行中5千」 他秒揪同事拚整本爽刮100萬
歲末年終好運連發！一群年輕上班族日前在公司尾牙期間，吃一半突然有fu，前往新北市永和區成功路的「成功戰神彩券行」集資買刮刮樂，意外把「加碼驚喜」變成真正的年終獎金，幸運刮中100萬元！
據彩券行代理人楊小姐轉述，當天其中一名年輕男同事在附近餐廳參加尾牙，吃到一半臨時起意走進彩券行試手氣，隨手買了一張「2,000萬超級紅包」刮刮樂，沒想到立刻刮中5,000元，讓他又驚又喜。楊小姐見狀笑著建議，既然第一張就中獎、又逢尾牙氣氛正旺，不如回去找同事一起集資買整本，拚個更大的獎。
這名男子聽完覺得有理，立刻返回餐廳號召同事，幾位年輕同事一拍即合，迅速湊錢回到店內挑了一本同款刮刮樂。眾人圍在櫃台前輪流開刮，才刮到一半，現場突然爆出尖叫聲，原來其中一張刮出了100萬元大獎，店內瞬間沸騰。大家又驚又喜，紛紛直呼不敢相信，笑說「今年最強年終獎金，竟然是大家一起刮出來的，這頓尾牙實在吃得太值得！」
代理人表示，這類「集資買整本」的故事偶有耳聞，但能在尾牙當天就開出百萬，確實相當難得。中獎同事們也開心分享，這頓尾牙不只吃得盡興，還替新的一年討到好彩頭，成了同事間最難忘的回憶。
（封面圖／台彩公司提供）
