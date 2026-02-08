尾牙吃一半「老闆被擄走」！敬酒衝突出面勸阻 竟遭圍毆打破頭

高雄某工程行尾牙有人因敬酒問題發生衝突，老闆出面勸阻後，竟遭圍毆並擄走，現場滿地血跡。警方提供



高雄市大寮區昨日（2/7）深夜發生一起驚悚的街頭暴力擄人案，一間工程公司正在進行尾牙餐敘時，公司林姓老闆突然遭到一大群人動手痛毆並擄走，一度傳出是因積欠工程費用才爆出糾紛。不過警方介入調查後發現，衝突原因是林姓老闆在尾牙現場勸阻郭姓男子不要和人吵架，才釀成衝突，後續於林園區尋獲頭部受傷的林姓老闆，並將動手的郭男等10人逮捕到案，將依法送辦。

該起事件發生於昨日晚間10點多，當時警方接獲民眾報案，指出大寮區光明路二段發生群眾糾紛，現場突然聚集超過20人對民宅進行破壞，場面一度混亂。目擊民眾表示，該處為工程行，當時正舉辦尾牙餐敘，多名年輕人先在角落集合，接著一起上前將現場玻璃敲碎、裝置擺設推倒，還動手圍毆林姓老闆，隨後將人直接擄走，現場滿地血跡。

警方獲報後隨即趕赴現場處理，原本一度以為和工程費用糾紛有關，後來警方在林園區堤防路發現遭丟包的林姓老闆，經調查後發現林姓老闆在尾牙上疑似見到郭姓男子因敬酒問題和他人發生口角，於是上前勸阻協調，未料郭男憤而離席後，竟找來10名同夥折返，痛毆林姓老闆後，強行將其帶離現場，並丟包於林園區。所幸林姓老闆被警方發現時意識清楚，經送醫救治後無生命危險。

高雄某工程行尾牙有人因敬酒問題發生衝突，老闆出面勸阻後，竟遭圍毆並擄走，現場滿地血跡。警方提供

後續林園分局組成專案小組以車追人，於案發5小時內將郭姓主嫌及共犯等10人拘提到案，訊後將依《刑法》殺人未遂、妨害自由、聚眾鬥毆、傷害及毀損等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦，並建請檢方聲押。

