尾牙同事嗨喊「妳中獎」！ 她見「市價250禮盒」 心冷秒離職





歲末年終，各企業尾牙、春酒陸續登場，獎項與福利往往成為員工評價公司誠意的重要指標。任職飯店業多年的呂小姐分享自己最難忘、也最心寒的一次尾牙經驗，至今仍讓她印象深刻。她回憶，當年在前公司擔任櫃檯人員，值班時遠遠聽到同事興奮喊著「妳中獎了！」原以為終於輪到自己走運，沒想到打開一看，竟只是市價不到250元的牙刷、牙膏禮盒，心情瞬間從雲端跌到谷底。

呂小姐苦笑說，那一刻真的像洗三溫暖，同事還安慰她「至少妳有中，我們都沒有」，但安慰並沒有比較不心酸。後來一名男同事表示若她不想要可以轉送，呂小姐索性把獎品讓給對方，自己只能苦笑帶過。她也坦言，類似情況不只一次，過去幾年參加尾牙，常常不是槓龜就是只拿到象徵性的獎品，久而久之，對公司的期待也一點一滴被消磨。

沒有比較沒有傷害！呂小姐分享，現任公司同為飯店業，福利卻大不相同，雖然是辦春酒，但最大獎有iPhone與兩萬元現金，最讓人羨慕的是「人人有獎」的安慰獎機制。如果沒有抽中大獎，員工可以在電蒸籠、循環立扇，體脂計中三選一，對比過去的牙刷牙膏禮盒，現在的安慰獎，更實用到讓人更有感。

呂小姐苦笑「我參加五年了都沒中過獎，新人同事第一年就中了大獎！」除了獎項，現職公司在細節上也極其體貼，會出錢團購制服，讓員工免去Dress Code的裝扮壓力。春酒當天更採取午、晚班分流用餐，讓值班同仁有整整3小時可以放鬆吃飯，從這些安排中，能感受到公司的用心，這才是真正的幸福企業。

（封面示意圖／翻攝Pexels）

