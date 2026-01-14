尾牙名單驚見「董事小朋友」 上班族哭了：人生的分水嶺是羊水

一個月後就是農曆過年，近日不少公司紛紛舉辦尾牙，結果一名網友突然發現，總經理桌竟然有2名董事的稱謂是「小朋友」，讓他傻眼說「人生的分水嶺是羊水」，在網路上引起討論，不過依照公司法規定，未成年人最多只能擔任公司股東，不能成為公司董事，因此這兩名小朋友應該只是某位董事的家人。

一名網友昨（13）日在Threads表示，上班時發現公司提供的尾牙名單，結果看到其中一桌竟有兩名董事的稱謂是「小朋友」，讓他感嘆有些人一出生就走上了巔峰，「有什麼經典名言能笑嗎？不笑我看這個班是上不下去了，我先來，『人生的分水嶺，是羊水』」。

文章上線後吸引逾50萬人關注，不少人喊「學會投胎才是對的」、「這是不是家族企業，快逃啊」、「胎盤就是基本盤」、「孩子還這麼小就這麼懂事了呀」、「不要當懂事的小孩，要就當董事的小孩」、「論董事跟懂事的差別」、「以後看到請乖乖喊董事，不要不懂事喊什麼小朋友」。

但也有部分網友質疑，未成年人應該不能擔任公司董事，猜測應該是某位董事帶小朋友一起出席尾牙；事實上，桃園市政府經發局曾回應過類似話題，根據公司法第108、192、216條規定，有限公司董事及股份有限公司董事、監察人應為有行為能力之人，而未成年人依照年齡可被細分為無行為能力及限制行為能力兩種，因此未成年人不得擔任公司董事或負責人。

