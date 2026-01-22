尾牙唱歌唱到一半倒地！49歲男KTV猝死救回恐成植物人

尾牙旺季發生憾事。加護病房護理師林婷21日在臉書分享一起案例，一名49歲男子吃完尾牙後到KTV續攤，唱歌到一半突然倒地，從KTV直接送抵急診室時，已無心跳無脈搏，呈現OHCA狀態。

醫護人員立即展開搶救，連續進行15分鐘CPR，期間電擊多次，肋骨被壓斷好幾根。經過急救後總算恢復心跳，隨後進行心導管檢查，證實為心肌梗塞。雖然撿回一命，但因腦部缺氧時間過長，醫師評估可能成為植物人。

男子妻子向護理師哭訴，丈夫一週前就出現不適症狀。當時在逛大賣場時，走幾步路就出現喘、胸悶、冒冷汗等情況，但因休息後症狀緩解，便沒有就醫。護理師指出，這些症狀正是心肌梗塞在敲門的警訊。

據了解，該男子患有高血壓、高血脂，體重過重，平時有抽菸、喝酒習慣，且從不運動。護理師表示，男子總覺得倒楣的不會是自己，出現不適時以為只是太累，沒意識到可能是心臟問題。

護理師林婷列出心肌梗塞三大危險因子。第一，活動後出現胸悶、喘、胸痛，即使休息後緩解也不能輕忽。第二，患有高血壓、高血脂、糖尿病等三高者為高危險群。第三，抽菸、喝酒、熬夜等不良習慣，加上體重超標又不運動，會增加心血管疾病風險。

冬季是心肌梗塞好發季節。護理師提醒，心絞痛可能是心肌梗塞前兆，一定要及時就醫。若忽略警訊，下次發作可能直接猝死。尤其尾牙季節，民眾聚餐續攤時更要注意身體狀況，出現不適應立即就醫，避免憾事發生。

