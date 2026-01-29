尾牙唱一半重摔！曾沛慈「屁股著地」全被拍 高EQ回應網笑翻

娛樂中心／張尚辰報導

農曆新年將至，許多公司陸續舉辦尾牙活動，並邀請藝人到場表演。昨（28）日，歌手曾沛慈受邀擔任「秀傳醫療體系南部院區」尾牙嘉賓，沒想到演唱到一半時因沒踩穩，不慎重摔倒地。不過事發後，曾沛慈仍敬業地站起來繼續表演，還幽默表示，「被專業的醫護人員環繞，摔完真的比較不痛欸。」

曾沛慈隨後在IG發文，分享多張尾牙現場照片與表演影片。畫面中，她在演唱知名歌曲《不過失去了一點點》時，前一秒還開心與台下互動，下一秒卻因站不穩重摔在舞台上，當場屁股著地，讓現場一陣驚呼。

曾沛慈演唱到一半，因為重心不穩摔倒在舞台上。（圖／翻攝自曾沛慈IG）

所幸曾沛慈很快便自行起身，並向大家表示不用擔心，還笑著安撫眾人，「我沒事！還好你們都是醫護人員。」展現出高度敬業精神。

曾沛慈也在貼文中自嘲寫道，「不可能今天在秀傳醫療體系南部院區唱歌，我就直接屁股著地給大家看吧！希望沒有嚇到你們，但被專業的醫護人員環繞，摔完真的比較不痛欸！馬上就好。」

貼文發出後，不少網友紛紛留言，「舞台樓梯真的要小心啊」、「身在案發現場，真的嚇到我們，幸好沒事」、「很開心能看到沛慈，但看妳跌倒真的嚇死了，希望妳能平平安安的」、「感覺很痛，小心點」。

