尾牙喊隨便點！老闆做「這1事」她當場傻眼：沒慰勞只有羞辱 眾人氣炸

新的一年開始，不少公司趕在農曆春節前陸續舉辦尾牙，犒賞員工一年來的辛勞。然而，原本應該是輕鬆歡樂的聚餐場合，卻時常引發抱怨。近日就有一名女子表示，公司尾牙選在燒肉店用餐，老闆開口說「隨便點」，沒想到她點的餐點卻被默默刪除，讓她滿頭問號，氣得直呼：「這場尾牙不但沒有被慰勞，反而吃得相當委屈。」貼文曝光後，引發網友熱議。

一名女網友在網路論壇《Dcard》發文抱怨，老闆舉辦尾牙請吃燒肉時，先表示「隨便點」，於是她點了約800元左右的牛肉與刺身，自認已經相當克制。沒想到平板被老闆拿回「加點」後，她原本點的品項卻遲遲沒有上桌。詢問之下，老闆還一臉疑惑地回應：「那是你點的喔？」並要她先吃桌上剩下的餐點。

原PO無奈表示，當時桌上其實只剩下豬肉與零星海鮮，也補充說明，平時私下與朋友到同一間燒肉店用餐，兩人消費動輒四、五千元。這次的尾牙經驗讓她相當不滿，忍不住上網詢問：「老闆這樣的行為，大家會給幾分？」

貼文曝光後，網友紛紛替原PO抱不平，痛批老闆行徑相當小氣，「吃飯前說隨便點，結果根本請不起」、「不會選肉次方、和牛涮這種吃到飽的嗎？口袋沒錢又愛裝派頭」、「不想請就乾脆不要辦，或選其他價位，辦了又怕人點，死摳鬼還裝闊」、「尾牙都不大方，平時大概也很小氣，更不用談加薪了」、「台灣真的一堆這種摳老闆裝闊」。

