尾牙喝爆！星巴克、CoCo都可買1送1 2大超商咖啡買7送7

生活中心／賴俊佑報導

星巴克慶尾牙，大杯飲品買1送1。(圖／翻攝自星巴克官網）

農曆尾牙吃刈包配咖啡！星巴克今(3)日大杯飲品買1送1，推薦飲品「醇濃抹茶那堤」、「洋甘菊花草茶」趁活動嘗鮮；CoCo都可今日5款指定職人咖啡買1送1；OKmart連2日特大杯莊園美式/拿鐵同品項買2送1；7-ELEVEN大杯精品美式買7送7。

星巴克慶尾牙！大杯飲品買1送1

星巴克推出「尾牙同樂 好友分享」優惠！今日11:00-20:00購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。本活動不適用於部分指定門市及車道服務。

CoCo都可「台灣柳丁美式」買1送1。(圖／CoCo都可提供）

CoCo都可5款職人咖啡買1送1

CoCo都可天天果咖日+週二咖啡日！今(3)日職人咖啡同價位買1送1，品項包括職人美式、紅柚香檸美式/西西里手搗檸檬美式、台灣柳丁美式、生椰職人拿鐵、粉角生椰拿鐵，都可訂/臨櫃皆享此優惠，商場、部分門市不參與本活動。

OKmart特大杯莊園美式／拿鐵買2送1。(圖／OKmart提供）

OKmart特大杯莊園美式／拿鐵買2送1

看準低溫熱飲需求，OKCAFÉ 2月3日至2月4日推出「特！大咖分享」優惠活動，特大杯莊園美式、特大杯莊園拿鐵（含極淬系列）同品項享買2送1。

此外，OKmall 雲端商城同步推出寄杯優惠，特大杯莊園美式/拿鐵以及特大杯極淬莊園美式/拿鐵享買6送3、買20送12回饋，並加碼贈送 300 點會員點數。

7-ELEVEN大杯精品美式買7送7(圖／7-ELEVEN提供）

7-ELEVEN大杯精品美式買7送7

7-ELEVEN OPENPOINT行動隨時取即日起至2月5日推出精品咖啡優惠！

CITY PRIMA大杯精品美式買7送7 (5萬組)

CITY PRIMA大杯精品拿鐵買7送7 (3萬組)

CITY PRIMA大杯精品馥芮白買7送7 (3萬組)

CITY PRIMA中杯精品冰燕麥拿鐵買7送7 (限量2萬組)

另外，7-ELEVEN「!+? CAFE RESERVE + TEA 不可思議茶BAR」今日全品項第2杯7折，「黑金燒仙草」、「椰香芋見西米露」、「黑糖粉粿剉冰」等指定超有料系列的甜品今日任選2杯99元。

