尾牙喝錯飲料恐加速變胖！營養師揭糖分排行榜

生活中心／杜子心報導



尾牙季一到，不少上班族聚餐行程滿滿，餐桌上除了大魚大肉，最容易被忽略的其實是飲料熱量。營養師李婉萍近日在臉書發文提醒，許多人聚會時習慣一邊吃一邊喝汽水、果汁，卻沒發現這些飲品的含糖量其實非常驚人，很可能成為過年體重悄悄上升的關鍵來源。









營養師曝1秘訣：雪碧920卡毀了你！尾牙聚餐體重失控的關鍵原因

李婉萍整理多款尾牙聚餐桌上常見的大容量飲料數據。（圖／翻攝自李婉萍臉書）

不少人喜歡喝含糖汽水，以為只是熱量高、容易發胖而已。不過，李婉萍近日在個人臉書粉專，整理出多款尾牙聚餐桌上常見的大容量飲料數據，其中2000毫升的雪碧熱量高達920卡，糖量約226公克，等於喝下75包糖；可口可樂熱量840卡、約70包糖；黑松沙士816卡、約67包糖；蘋果西打848卡、約64包糖；維大力汽水也有680卡、約54包糖。果汁類同樣含糖量不少，美粒果柳橙汁1250毫升含465卡與31包糖，悅氏烏梅汁1000毫升約440卡、36包糖，香吉士芭樂汁900毫升約382卡、29包糖，就連看似清爽的麥仔茶與烏龍茶，也分別含有15包糖與9包糖。

蘋果西打熱量為848卡，約等於64包糖。（圖／民視新聞資料照）

李婉萍指出，尾牙本來就容易攝取過多油脂與熱量，如果再搭配高糖飲料，身體負擔自然更大，體重增加往往在不知不覺中發生。她提醒，汽水與果汁雖然好喝，但不適合當成日常補水飲品，若真的擔心發胖，建議以白開水或無糖茶取代，才能在歡樂聚餐的同時，降低糖分與熱量的累積風險。









原文出處：尾牙桌上「這些飲品」竟是隱藏地雷！營養師揭密飲料糖分排行榜

