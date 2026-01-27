尾牙喝飲料等於喝糖！營養師曝「10大熱量排行」 2種茶類也上榜

近期是尾牙旺季，營養師提醒，餐桌上的飲品熱量驚人。（示意圖／Pexels）

歲末年終進入尾牙旺季，各式聚餐活動頻繁，不少民眾擔心在大魚大肉與頻繁飲酒下，體重悄悄上升，甚至出現啤酒肚。對此，營養師李婉萍提醒，聚餐時除了餐桌上的料理熱量驚人，隨餐飲用的飲料往往才是容易被忽略的發胖關鍵，直言「根本在喝糖」。

李婉萍整理出聚餐常見的10大瓶裝飲料熱量與含糖量比較表，結果顯示，甜度排行榜前5名全數由碳酸飲料包辦。其中，2000毫升的雪碧熱量高達920卡，含糖量達226.4克，約等於75包糖，高居榜首；同容量的蘋果西打熱量848卡、約64包糖，排名第二；可口可樂則以840卡、約70包糖名列第三。其後依序為黑松沙士816卡、約67包糖，以及維大力680卡、約54包糖。

李婉萍也指出，不少人以為果汁相對健康，實際上含糖量同樣不容小覷。排名第6的美粒果柳橙汁，1250毫升熱量465卡，含糖量約94克，相當於31包糖；悅氏烏梅汁1000毫升有440卡，約36包糖；香吉士芭樂汁900毫升則有382卡、約29包糖。

至於看似清爽、不甜膩的飲品，也暗藏熱量。愛之味麥仔茶1480毫升熱量達266卡，約等於15包糖；開喜烏龍茶1000毫升雖僅120卡，但含糖量仍約9包糖。

李婉萍提醒，尾牙期間飲食本就容易熱量超標，若再搭配高糖飲料，發胖風險自然大幅提高。她呼籲，汽水與果汁雖然口感佳，但不宜當作日常補水來源，建議還是多喝水或無糖茶，才能降低攝取過多糖分與熱量，避免在過年期間體重失控。

