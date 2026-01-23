尾牙嗨喝卻排不出尿！醫點名「5類人」最危險：恐害膀胱破裂、失血休克

記者鄭玉如／台北報導

近期正逢尾牙旺季，許多人在酒桌上豪氣乾杯，喝到膀胱膨脹，卻排不出半滴尿，小心是健康警訊。泌尿科醫師陳鈺昕提到，過量飲酒會麻痺神經，影響膀胱收縮及尿道括約肌功能，造成急性尿滯留，並分享5類人酒後容易尿不出來，飲酒時須特別注意。

陳鈺昕在臉書粉專提到，許多人喝酒會利尿，因為酒精會抑制腦下垂體所分泌的「抗利尿激素（ADH）」，它的功用是讓腎臟順利回收水分，幫助維持體內水分與電解質的平衡，一旦抗利尿激素被抑制，腎臟會將水分流向膀胱排出體外，導致尿量增加。

若飲酒過量，酒精會麻痺神經，影響膀胱收縮與尿道括約肌功能，可能引發「急性尿滯留」，出現想尿卻尿不出的情況。尤其「大量飲酒者、攝護腺問題、尿道狹窄或結石、憋尿習慣者、服用特殊藥物」。針對攝護腺問題，若有攝護腺肥大或發炎（多見於40歲以上男性），酒精會加重攝護腺充血腫脹，壓迫尿道，導致排尿困難。

另外是「尿道狹窄或結石」，尿道狹窄會阻礙尿液排出，而結石若卡在尿道或膀胱頸，也可能阻塞膀胱出口，造成排尿困難；還有「憋尿習慣者」，長期憋尿會讓膀胱肌肉疲乏、尿液排不乾淨，若再加上大量飲酒麻痺神經，容易造成膀胱功能下降；最後是「服用特殊藥物」，如部分感冒藥、抗過敏藥含有抗組織胺成分、抗憂鬱、氣喘藥等，抑制膀胱收縮、影響排尿。

陳鈺昕提醒，由酒精所引起的通常為急性尿滯留，症狀包括膀胱充滿尿液卻難排出，甚至伴隨劇烈不適感，例如排尿困難、下腹疼痛，須立即送醫進行導尿處理，避免膀胱破裂、尿液流入腹腔引發感染、失血休克；或尿液逆流至腎臟，造成腎臟積水或功能損害。

