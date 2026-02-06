尾牙在辦公室吃漢堡...下秒突收「大禮」超驚喜 一票人羨慕：吃吐司也甘願

網友分享公司尾牙吃麥當勞漢堡，下秒突收到2萬元紅包，羨煞眾人。示意圖／photoac

尾牙季將近尾聲，一名網友在社群分享，朋友公司尾牙辦在辦公室，起初對老闆只請吃麥當勞薯來堡餐點感到失望，就在眾人即將完食，老闆突向每位員工發2萬元尾牙紅包，令網友羨慕「這就是我要的尾牙」，笑說即使吃地瓜球、吐司也能接受。

原PO表示，起初見公司尾牙，只辦在辦公室、每位員工僅得1顆麥當勞薯來堡「原本想說些什麼」，但快吃完時，老闆突然向員工各發2萬尾牙紅包，感嘆「薯來堡其實也蠻不錯吃的」。

貼文曝光，網友指出若尾牙辦在餐廳，約3分之1預算被用於場地費，若將錢省下來，不僅員工省下體力免於陪酒、避免抽獎被迫請客、免於表演及團康等社交活動，公司省下的龐大費用做為員工紅包獎金更為實際。

一名網友直呼「根本天使雇主」，分享曾為了公司尾牙，花費大量時間與金錢搭車北上，結果到了餐廳，菜色普通、表演團體水準低，且菜色進入倒數3道時，就因通勤班次關係提早離開，痛批老闆強迫員工北上尾牙，時間緊迫又沒有安排住宿等配套措施，像極了老闆呼來喚去的作秀工具。

令名網友則分享，曾遇過公司尾牙吃便當邊進行抽獎，當時抽中6萬元獎金，資深同事更抽到20幾萬，令網友羨慕「這才是我要的尾牙啊！」紛紛表示，「與其想很多無聊、無趣的尾牙同樂活動，不如簡單聚一起吃簡餐聊聊天，老闆人人給個大尾牙紅包，大家都開心」，笑說「這一種就算只吃吐司，自己抹醬我也甘願」、「一份地瓜球也可以」，引發討論。



