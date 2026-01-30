尾牙大跳「和泰尚勇」替員工打氣 蘇純興幽默宣布成立「和泰啦啦隊」

和泰車30日晚間舉辦尾牙宴，為了激勵員工，蘇純興不僅帶著一級主管大跳「和泰尚勇」舞。（和泰車提供）

國內車壇銷售龍頭和泰車，30日晚間舉辦尾牙宴，總經理蘇純興上台致詞時表示，「去年這麼艱困的環境下，和泰車仍有這麼亮眼的表現，還繼續創新高，是非常非常困難的事，也顯示和泰車非常擅長突破逆境。」為了激勵員工，蘇純興不僅帶著一級主管大跳「和泰尚勇」舞，更幽默宣布要成立和泰啦啦隊，替員工打氣，嗨翻現場。

「去年汽車產業面臨多重挑戰，關稅與貨物稅政策變化不定，讓整體市場信心低迷，消費動能也趨於保守。在這樣的情況下，和泰全年營收超過2,766億元，再次創下歷史新高，TOYOTA、LEXUS和HINO依然穩居各自市場的領導地位，TOYOTA與LEXUS，再度同時拿下台灣汽車市場年度銷售冠軍與亞軍，這不只是數字上的成就，更代表市場對品牌價值的高度肯定。」30日在台北萬豪席開59桌，舉辦尾牙宴的國內車壇銷售龍頭和泰車董座黃南光上台致詞時說。

展望新的一年，黃南光表示，隨著人工智慧（AI）的快速發展，期許持續創新，帶給客戶不只是優質的產品與服務，更是全方位的體貼與用心，讓每一位客戶都能感受到和泰的專業與溫度。

「未來和泰將持續強化整體布局、積極發展新事業，為長期成長累積扎實基礎，近期正式投入日本商用車事業投資。這不僅能進一步強化與豐田集團長期穩健的合作關係，未來更可活用在台灣累積的成功經驗與管理作法，協助當地事業穩健發展，為集團帶來新的成長動能。」黃南光說。

隨後上台致詞的副董事長兼總經理蘇純興則表示，去年汽車市場環境很辛苦，整體車市也衰退，但整體來看，和泰的營運表現還是很不錯，很感謝同仁一年來的努力與付出，在逆境中持續衝出好成績。

為了激勵和泰員工，繼續賣力向前，蘇純興以棒球是台灣重要的運動項目為例，各職棒隊伍包括中信兄弟及味全等隊都有啦啦隊為球員表現，所以集團主管們也決定成立啦啦隊，由一級主管共同組成「和泰啦啦隊」為同仁加油打氣，希望今年業績繼續衝高。

