尾牙太嗨又續攤 醫示警牢記3件事！否則小心出人命

農曆年前有許多公司會舉辦尾牙，有時候玩太嗨還會有續攤，但胸腔重症專科醫師黃軒指出，續攤其實暗藏高度風險，甚至比尾牙當下更危險，因為人的身體疲勞時，加上酒精沒代謝完，反應都延遲，不舒服的異狀甚至會被誤以為「喝醉」，反而錯過急救黃金時間；對此，黃軒醫師呼籲應記住3件事，平安回家才是最成功的尾牙。

黃軒醫師今日在臉書粉絲專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文提醒，在冬季尾牙後的「續攤」其實暗藏高度風險，他提到有許多急診意外並非發生在尾牙當下，而是在結束後的宵夜場合。黃軒醫師說明，通常尾牙結束後身體已累積疲勞，加上酒精尚未完全代謝，吞嚥與咳嗽反射會變慢，即使自覺清醒，實際反應能力卻已延遲。

若此時再進行尾牙後的續攤，常見的像是烤肉、炸物、麻辣鍋、滷味等宵夜，看似熱鬧，實際上卻屬高風險食物，不僅溫度高、質地硬，還容易在聊天氣氛下大口吞食，增加食物誤入氣道的機率，可能引發嗆咳甚至窒息。

黃軒醫師進一步指出，續攤多半在深夜進行，環境昏暗且吵雜，旁人若看到有人出現異狀，常誤以為只是喝醉，忽略其實可能是窒息或呼吸道阻塞，因而錯失急救的黃金時間，後果不堪設想。

因此，黃軒醫師呼籲，民眾應記住3件事，第一是飲酒後應避免食用難以下嚥的食物，感到疲累就應該表達要回家；第二是續攤並非必要行程；最後是若發現有人突然說不出話、臉色異常或出現呼吸困難，應立即處理並求助。黃軒醫師也強調，冬天能平安回家，才是最成功、也最值得的尾牙結局。

◎喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。

