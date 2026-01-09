尾牙季到來！中1萬「同事天天逼問請客」 網曝1招反擊

有網友透露，尾牙抽中1萬元獎金，同事竟天天逼問請飲料。（示意圖／Pixabay）

年末尾牙季即將來臨，最受員工期待的抽獎活動成為歲末年終焦點。不過近日有一名上班族透露，在尾牙抽到1萬元紅包後，竟被同事天天追問「怎麼沒請喝飲料？」甚至被罵「小氣」。文章曝光後，大票網友怒轟：「叫別人請客，最無恥」、「沒本事抽中，就不要開口叫人家請客！沒水準」；也有網友分享直接讓對方閉嘴的方法，「說拿去付罰單、還貸款了」，或是說「包給家人了」。

有網友近日在社群平台Threads上發文表示，前幾天在尾牙活動上，幸運抽到現金1萬元紅包，但自從那天開始，同事幾乎每天會逼問他：「怎麼沒請大家喝飲料？今天要請了嗎？」甚至不停表示「抽到錢不請客很小氣」。

這現象也讓原PO直呼「奇怪！現在尾牙抽到錢是一定要請同事嗎？好像我不請就是有錯欸，為什麼一定要？」貼文曝光後，掀起網友熱議，紛紛在留言區替原PO抱屈：「才中1萬是要請什麼，他領普發現金有拿出來請大家嗎」、「1萬是要請喝什麼啦？一人一瓶小多多嗎」、「請客不請客，都會有人說你小氣」、「反問他：你領的年終和三節獎金要不要也拿來請大家喝飲料」、「直接回他：喔我沒有要請耶」、「自己沒本事抽中，就不要開口叫人家請客，超沒水準」。

另有網友提供不會撕破臉的拒絕方法，直接向同事表示「拿去還學貸、繳貸款了」、「花完了」、「付罰單、繳卡費了」、「那可怎麼辦？都匯給家人了，要不請家人匯飲料錢給你？」

