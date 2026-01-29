尾牙季喝太嗨要注意！北捷警告車廂內趴臥、嘔吐最高可罰7500元

北捷警告，酒醉搭捷運脫序恐開罰。（資料照片／王侑聖攝）



年終尾牙、春節聚餐接連登場，不少民眾飲酒助興後搭捷運返家，但也讓酒醉失序情況頻頻上演。台北捷運公司今天（29日）提醒，酒後若在捷運內趴臥、嘔吐或隨地便溺，恐違反《大眾捷運法》，最高可處7500元罰鍰，呼籲民眾開心聚餐之餘，也要安全、有禮回家。

台北捷運公司今天表示，尾牙開心慶祝之餘，安全回家比什麼都重要，呼籲民眾酒後搭捷運請注意自身行為，並盡可能由親友陪同搭車，以確保自身安全同時避免造成其他旅客困擾，甚至出現觸法行為。

北捷說明，近期發生多起酒醉旅客搭車脫序事件，包含情緒失控、講話音量過大、趴臥在車廂或車站地板、嘔吐及隨地便溺等，這些行為不只影響乘車安全與秩序，更可能因違反《大眾捷運法》，面臨新台幣1500元至7500元罰鍰，並被拒絕運送。

北捷提醒旅客，若看見異常狀況，請立即通報110、119或站務人員，另鄰近大型餐廳的24個車站出口已設置嘔吐袋，提供有需要的旅客自行取用，盼民眾共同維護整潔及優質乘車環境。

