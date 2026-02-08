尾牙季必看！營養師傳授3階段飲酒公式 助你保持清醒、護健康

看似液體的酒精其實熱量驚人。圖：截自高敏敏臉書

隨著2026年尾牙與春酒季熱鬧登場，聚餐宴席免不了把酒言歡。營養師高敏敏特別整理「各式酒類熱量圖鑑」，提醒看似液體的酒精其實熱量驚人，其中愛爾蘭奶酒與高粱酒位居熱量榜首；高敏敏也同時傳授「喝前、中、後」三階段飲食策略，透過攝取蛋白質、好油及大量補水，幫助民眾在聚會中維持清醒，守護健康與體態。

高敏敏指出，聚餐開喝前，了解手中酒類的「實力」至關重要，濃度越高熱量通常越高，如58度高粱每100ml熱量高達324.8大卡，愛爾蘭奶酒更因油脂與糖分多，以326大卡奪冠；相對而言，台啤熱量約34.3大卡，但因容易海飲，累積熱量仍不容小覷。高敏敏建議，男性每日飲用不宜超過2個酒精當量(30公克酒精)，女性則應限制在1個酒精當量(15公克)以內。

為了達成「喝得盡興又不醉」，策略性飲食是關鍵，開喝前嚴禁空腹，應先攝取雞蛋、豆漿等優質蛋白質保護胃壁，或食用堅果、酪梨等好油形成保護膜，減緩酒精吸收速度。飲酒過程中，水是最佳解酒液，應與酒交替飲用加速代謝；此外，補充維生素B群與礦物質鋅能提升肝臟解毒效率，多吃新鮮蔬果則能抗發炎，減少酒精對身體的傷害。

歡聚過後若擔心宿醉，高敏敏強調必須「狂補水」以沖洗胃食道並代謝乙醛。由於酒精具利尿作用，易導致電解質失衡，此時可補充運動飲料或香蕉，香蕉中的糖分還能改善飲酒後的低血糖焦慮，掌握慢飲細酌與適時補給的技巧，才能在歡慶氛圍中保持清醒，健康領大獎。

