尾牙季限定！北捷「1貼心服務」來了 一票秒懂：噴射祭又要開始了

台北捷運為了方便旅客，特別在鄰近大型餐廳的24個車站，獻上聚餐貼心小幫手、送禮良伴「嘔吐袋」。（圖／翻攝自臉書，台北捷運 Metro Taipei）

又到了歲末年終之際，耶誕、跨年、尾牙、春酒等歡聚時刻，總少不了美食與乾杯。台北捷運為了方便旅客，特別在鄰近大型餐廳的24個車站，獻上聚餐貼心小幫手、送禮良伴「嘔吐袋」，除了可至詢問處索取，也可直接在出入口拿取。話題引發討論，有網友打趣地說「當在南港展覽館看到這個的時候，就知道尾牙噴射祭又要開始了」。

北捷今天（14日）表示，即日起至明年元宵節（115年3月3日），北捷在鄰近大型餐廳的24個車站出口設置嘔吐袋，包括棕線南港展覽館站、內湖站、劍南路站、中山國中站、南京復興站、六張犁站，紅線台北車站、中山站、芝山站、復興崗站、台北101/世貿站、大安站，綠線南京復興站、景美站、大坪林站、公館站，橘線徐匯中學站、台北橋站、三民高中站、行天宮站，藍線南港展覽館站、國父紀念館站、西門站、龍山寺站。

北捷公司提醒民眾，不論節慶派對還是公司聚餐，都可以順手領取嘔吐袋，若身體不適或酒醉，務必請親友隨行，並隨時體恤清潔人員。

對此，有網友在社群平台Threads發文，「當在南港展覽館看到這個的時候，就知道尾牙噴射祭又要開始了」。話題引發討論，不少人留言「可以感覺到清潔人員的崩潰」、「尾牙館的必備品」、「我曾經在南港公司尾牙結束後因故到三總急診室，結果救護車送進來兩個喝到送急診的，還都是我們公司的」、「大安站附近晚上也是滿多滿醉，準備噴射的人群」。

