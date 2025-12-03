尾牙席開千桌 王品豪發千萬獎金

▲展望2026年，王品展店聚焦火鍋及燒肉品牌，預計招募超過1200人。（圖／王品集團提供）

[NOWnews今日新聞] 歲末年終，犒賞同仁辛苦付出，王品集團將於12/18、在南港展覽館舉行集團尾牙，王品大方犒賞同仁，重金包下南港展覽館一館兩個樓層，席開近千桌、萬名同仁共赴尾牙盛會，並邀請味全龍小龍女李多慧、人氣樂團理想混蛋、饒舌歌手婁峻碩等熱情演出，同仁最期待的抽獎活動，將豪發3000個獎項，總計近千萬摸彩獎金。這也是在南港展覽館今年底第一場大型企業尾牙，讓許多同仁都相當期待。

王品創立滿32年，2025年持續穩健成長，累計前三季合併營收173.2億，稅後淨利9.95億元，EPS為12.01元，確定連續三年賺超過一個股本，繳出亮麗成績單。年末展店腳步不停歇，12月預計將再開5店，積極搶占台灣餐飲版圖。

王品集團指出，2026年的展店策略將聚焦火鍋與燒肉品類，預計招募超過1,200人，同時調升集團品牌起薪，歡迎具有相關經歷的餐飲高手加入王品，挑戰快速升遷，晉升為年薪200萬的店長。

為了感謝所有王品人的努力，王品集團以高規格盛大舉辦尾牙，除了百貨商場13個門店，其餘全台門店公休一日，讓同仁們可以好好休息吃飯。為方便各地同仁前往尾牙會場，王品集團貼心準備179輛遊覽車，從全台各地出發。現場席開近千桌、萬名同仁共赴盛會，由台北晶華酒店提供專業的外燴團隊，動員124位廚師，和460位服務人員，讓同仁可以大快朵頤。

表演嘉賓陣容堅強，請來金鐘紅毯主持人黃豪平與林姮均擔綱主持，開場將由味全龍小龍女李多慧，帶領球團啦啦隊成員熱舞，炒熱尾牙氣氛。還有高人氣饒舌歌手婁峻碩等大咖開唱嗨翻全場，另外還會有兩組神秘嘉賓驚喜壓軸。王品不惜下重金呈現演唱會規格舞台，主屏LED寬達32公尺，在主會場的前、後、左及右方，共備有12面400吋的超大螢幕，讓同仁無論坐在哪裡，都能盡情吃喝、觀賞舞台演出。每年尾牙大家最期待的抽獎活動，集團將發出3000個獎項、總計近千萬獎金，慰勞同仁這一年來的辛苦。今年還備有拍拍印機器，讓同仁開心拍照後、上傳雲端印出相片，留下在王品吃尾牙最美好的回憶。

