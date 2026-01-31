尾牙年終領多少要扣稅？國稅局曝數字 超過得繳5%稅款

農曆春節將至，許多公司都會在年前舉辦尾牙，發放年終獎金慰勞員工，但領到多少需要扣稅呢？財政部高雄國稅局表示，年終獎金屬於薪資所得的一部分，依照薪資所得扣繳辦法，超過一定金額就需要扣繳稅款。

國稅局指出，年終獎金、三節獎金屬於「非每月固定給付之薪資所得」，依薪資所得扣繳辦法第6條第2項及第7條第2項規定，當次發放金額達「薪資所得扣繳稅額表」無配偶及受扶養親屬者之起扣標準者（115年度為新台幣90,501元），扣繳義務人應按給付額扣取5%稅額，所扣取之稅款應於次月10日前向國庫繳清。反之，若年終獎金未達90,501元，扣繳義務人則無須先行扣繳稅款，但該筆獎金仍須併入員工當年度的薪資所得，依規定申報扣免繳憑單。

廣告 廣告

舉例來說，A公司於115年2月發放年終獎金給員工甲、乙分別為80,000元及100,000元，因甲員工年終獎金未達起扣標準，免予扣繳；乙員工年終獎金已達起扣標準，A公司在發放時應扣取5,000元稅款（100,000元×5%），並於次月10日前向國庫繳納，乙員工入帳金額是95,000元（100,000元-5,000元稅款），A公司應於116年1月底前併115年支付薪資申報甲、乙員工之扣免繳憑單。

假設乙年終10萬，他就須繳納5000元稅款。圖／台視新聞（資料畫面）

國稅局也提醒，公司預扣的5%稅款並非最終稅額，員工可在申報個人綜合所得稅時，將已扣繳的稅額一併列入計算，抵減應納稅額，多退少補，且不論是否先扣繳稅款，扣繳義務人均應依規定於期限內申報扣（免）繳憑單。如有相關法令適用疑義，可撥打免費服務電話0800-000-321洽詢，或至該局網路（https://www.ntbk.gov.tw）利用國稅智慧客服「國稅小幫手」線上查詢。

責任編輯／陳俊宇

更多台視新聞網報導

黃仁勳將待4天「參加尾牙、見台積電高層」 是否見蔣萬安？他回應了

黃仁勳真的要來了！傳今午抵達松機 明將參加輝達尾牙

關稅亂流消散！和泰車年終分紅估12個月 三陽連8年加薪