尾牙強迫穿女僕裝涉性騷 勞動部提醒雇主防治義務

（中央社記者吳欣紜台北16日電）歲末年終，許多企業舉辦尾牙或春酒。勞動部今天提醒，雇主在活動規劃時就應風險控管、保持高度敏感，務必注意表演內容與服裝要求的合宜性，避免「權勢性騷擾」發生。

勞動部勞動條件及就業平等司專門委員李怡萱在例會中表示，歲末年終之際，許多企業會舉辦尾牙或春酒慰勞員工，但這類場合往往因氣氛熱絡加上酒精催化，容易成為性騷擾的高風險場域。

李怡萱表示，不論尾牙或春酒，都適用性別平等工作法規範，因此事業單位都必須承擔防治與處理性騷擾的法定義務。

李怡萱建議，雇主在策劃尾牙或春酒活動時應先進行風控管，從活動內容規劃就應保持高度敏感，像是過往曾發生主管強拉女同事的手唱歌跳舞，有公司為了炒熱氣氛，強迫女性員工穿著女僕裝進行表演，引發員工嚴重不適與輿論撻伐等案例。

李怡萱表示，雇主策劃活動時就應先注意表演內容與服裝要求的合宜性，並事前告誡嚴守人際互動分際，嚴禁藉酒意開黃腔或趁機不當肢體觸碰，以避免歡樂場合變調。

李怡萱說，若真的發生踰矩情況，性別平等工作法針對雇主性騷擾防治責任已被大幅強化，雇主只要「知悉」有性騷擾情事，不論是員工正式申訴，還是透過耳語傳聞得知，甚至在被害人無意願申訴的情況下，都不能置之不理。

李怡萱表示，職場性騷擾防治不分企業規模大小，雇主一旦知悉就應啟動立即有效糾正及補救措施，若未積極處置，將面臨主管機關裁罰，建議企業可在尾牙或春酒前進行宣導或教育訓練，強化管理階層與員工的性騷擾防治意識，避免性騷擾行為發生。（編輯：管中維）1150116