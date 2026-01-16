尾牙強迫穿女僕裝 勞部：權勢性騷擾

尾牙發生性騷擾，雇主應負防治義務。（圖：勞動部提供）

▲尾牙發生性騷擾，雇主應負防治義務。（圖：勞動部提供）

歲末年終之際，企業紛紛舉辦尾牙或春酒慰勞員工，但這類場合往往因氣氛熱絡或酒精催化，容易成為性騷擾高風險場域。勞動部昨（十六）日重申，公司舉辦尾牙活動時員工遭受性騷擾，仍適用《性別平等工作法》，公司必須承擔防治與處理法定義務。舉例來說，尾牙強迫穿女僕裝表演，就可歸納為權勢性騷擾。

所謂權勢性騷擾，主要是對於教育、訓練、醫療、公務、業務、求職及其他相類關係受到自己監督、照護、指導的人員，利用權勢或機會予以性騷擾。

廣告 廣告

勞動部指出，針對活動內容規劃，雇主應保持高度敏感，嚴防發生「權勢性騷擾」情形，過往曾發生主管強拉女同事的手唱歌跳舞，甚至有些公司為了炒熱氣氛，強迫女員工穿著女僕裝進行表演，引發員工嚴重不適與輿論撻伐。提醒雇主策劃活動時，務必注意表演內容與服裝要求，並應事前告誡同仁嚴守人際互動分際，嚴禁藉酒意開黃腔或趁機不當肢體觸碰。

勞動部強調，自一一三年三月八日《性別平等工作法》修正規定全面施行後，雇主性騷擾防治責任已被大幅強化。現行法規明定，雇主只要「知悉」性騷擾情形，不論是員工正式申訴、透過耳語傳聞得知，甚至在被害人無意願申訴情況下，都不能置之不理；雇主一旦知悉，即應啟動有效糾正及補救措施，若是未能積極處置將面臨主管機關裁罰。