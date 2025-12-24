尾牙必備戰袍公開！4大穿搭心機全解析：紅粉色系幸運加持、自帶Spotlight要這樣穿

（圖／品牌提供）

年末一到、大家心照不宣的重頭戲來了—尾牙不只是吃好喝滿，更是年度最重要的「人生成就發表會」。這一晚，不只是來感謝老闆，更是來感謝撐過一整年的自己（笑），立刻獻上＂尾牙穿搭指南＂，讓你氣場、好感度與中獎運一次拉滿！

尾牙穿搭：華麗洋裝、一轉身就自帶Spotlight

尾牙就是要閃！選擇緞面、亮片或帶點鑽飾的華麗洋裝，燈一打下來，全場自動對焦你。俐落剪裁勾勒身形、裙襬隨步伐搖曳，不用多說話，氣勢已經先贏一半、登場就是全場焦點。

（圖／self-portrait提供）





尾牙穿搭：蕾絲洋裝、柔美氣質且優雅

如果是走溫柔系路線，蕾絲洋裝絕對是安全又迷人的選擇。若隱若現的細節剛剛好，不過分性感卻很有女人味，舉手投足都自帶主角濾鏡。這種穿搭很適合隱藏型時尚高手。

（圖／self-portrait提供）

尾牙穿搭：黑色系穿搭、低調奢華又有層次

永遠不要小看黑色的威力。不同材質混搭、俐落剪裁加上小巧設計感，黑色在光影之間反而更有層次、充滿設計巧思的時髦。敬酒、寒暄、合照樣樣不輸，屬於那種不張揚卻很有質感的高段位穿搭。

（圖／self-portrait提供）

（圖／ISABEL MARANT、GANNI提供）





尾牙穿搭：紅粉色系，幸運加成迎大獎

尾牙怎麼能少了抽獎環節？紅色、粉色直接穿上身，儀式感先到位！從正紅的氣勢滿滿到柔粉的幸福濾鏡，都是為好運鋪路的小心機，讓妳帶著滿滿祝福與好兆頭、迎來大獎時刻！

（圖／ISABEL MARANT提供）

（圖／self-portrait提供）





總之，尾牙就是一年一次的高光時刻，穿得開心、穿得有態度，讓這一晚成為你迎接新年的最佳開場白。記住—獎可以抽不到，但氣場一定要全拿。

