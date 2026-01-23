尾牙必學！12生肖2026財運開光術 3招轉運、聚財、旺事業

記者林宜君／台北報導

研究幸運命理多年的菲菲老師指出，公司尾牙聚會本質上是一場「財富能量召喚」。（圖／翻攝自菲菲老師FB）

尾牙不只是吃飯、抽紅包的聚會，更是一年財運的重要起跑點！命理專家提醒，懂得調整心態、行動得宜，每個人都能在歲末宴席上「吸金有術」，將聚餐轉化為新年財富能量。

每年尾牙對職場人士來說，除了慶祝一年努力成果，更是一場「財運集結」的儀式。研究幸運命理多年的菲菲老師指出，公司尾牙聚會本質上是一場「財富能量召喚」，不僅匯聚職場成果、人脈流動，也象徵企業對來年的展望。個人若懂得抓住細節，就能在宴席前、宴席中甚至紅包抽獎時，打造強大的「吸金體質」。

財運3重點攻略

第一層：以「豐盛感」為財氣導航

菲菲老師提醒，心態決定財氣。「心態若匱乏，好運也繞道；心中常豐盈，財氣自然敲門。」赴宴前，可給自己心理暗示：「我不是來吃飯的，我是來接收一整年努力所得的豐盛，並為新年財庫舉行開光禮。」主動擁抱豐盛的心態，是吸引財運的第一步。

第二層：舉手投足發送「吸金訊號」

衣著發財：選擇金、紅、紫等旺財色系的服飾或飾品，低調提升個人氣場。

言語探礦：避免抱怨八卦，用輕鬆態度與同事、客戶交流。詢問「明年市場趨勢」或「新合作方向」，不經意的資訊可能就是財富線索。

第三層：「致勝3招」錨定財富願景

錢母充電：赴宴前將百元新鈔放入紅包袋，許下明確財願（如：「吸引優質合作與財富」），隨身攜帶，整晚吸收豐盛氣場。

資源方位觀察：留意公司高層或主桌方位，宴後可特意朝該方向步行，象徵來年事業與資源向核心靠攏。

財氣入庫收官：回家後，將尾牙紅包與「充電錢母」一同收入家中抽屜或保險箱，完成「引氣入庫」，象徵財富落地生根。

12生肖2026年運勢。（圖／翻攝自菲菲老師FB）

12生肖尾牙求財行動帖

鼠、馬（動中生財組）：別只坐著吃！主動擔任串場或服務角色，流動能帶來意外機緣。

牛、羊（貴人生財組）：穩坐之餘，向主管或資深同事敬酒致謝，穩固上下關係，是加薪基石。

虎、猴（名望生財組）：勇敢上台展現專業與才藝，讓更多人記住你，打開潛在合作門。

兔、雞（人緣生財組）：親和微笑穿梭席間，成為連結者，廣結善緣，財路自然寬。

龍、狗（謀略生財組）：低調觀察全場，宴後向欣賞對象發送感謝或問候訊息，為未來合作埋伏筆。

蛇、猪（福氣生財組）：專心享受款待，真心感恩，心態豐足即是最強招財體質。

