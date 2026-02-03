尾牙忙拜票 台中藍綠選將跑攤

立法院副院長江啟臣（左二）3日前往豐原區圓環東路市場掃街發贈春聯。（李京昇攝）

立委楊瓊瓔（前排右一）至台中市太平菜市場掃街，熱情攤商特別致贈粽子與花生，祝她「包中」及「好事發生」。（馮惠宜攝）

立委楊瓊瓔（左三）3日參加台中市潭子區大頭家厝福德宮祝壽開香，眾人高喊「凍蒜」為楊加油。（李京昇攝）

面對民進黨早定於一尊由立委何欣純競選2026台中市長，國民黨提名仍陷立委楊瓊瓔與立法院副院長江啟臣「姐弟之爭」僵局。楊瓊瓔3日直驅何「大本營」太平區，太平農會三巨頭肯定楊長期為農民發鏧，爭取建設經費；江啟臣前往惠來福德祠祈求保佑市政順利、政通人和。何欣純則呼籲楊、江兩人在相互競爭前，應先思考台中市長遠發展。

楊瓊瓔積極爭取黨內提名，馬不停蹄走訪基層，昨一早由市議員賴朝國等人陪同，出席潭子大頭家厝福德宮祝壽開香，楊瓊瓔與大頭家厝福德宮主委鄭朝元、潭子區家福里長賴美芳等人，祈求土地公庇佑潭子區市民平安順遂，在楊瓊瓔致詞，眾人拉著楊的雙手高喊「凍蒜」，祝福她旗開得勝，場面熱絡。

隨後，楊直驅何欣純「大本營」太平區，首站出席太平區農會尾牙團拜，理事長黃文生、總幹事余文欽及常務監事陳展群等人肯定她長期為農民發聲、爭取建設經費，隨後她轉往太平菜市場掃街，受到婆婆媽媽熱情支持。

江啟臣昨前往豐原區圓環東路市場掃街發送春聯，受到攤商和買菜民眾的歡迎。江提到，他的老家在圓環東路市場附近，從小到大都在市場喧鬧聲中長大，能回到熟悉的地方發春聯拜年，讓他非常高興。

昨是土地公尾牙，江啟臣特地前往西屯區被喻為「身價最貴」的惠來福德祠參香，他表示，惠來福德祠是一間具代表性的土地公廟，剛好就在市政府、市議會旁邊，自己來祈求市政順利、從政同志政通人和，以及市民朋友心想事成。值得一提的是，惠來福德祠緊鄰市府旁，江的參拜被解讀為展現入主市府的企圖心。

針對藍營「姐弟之爭」，何欣純強調，選舉應是理念與政見之爭，台中需要「開大門、走大路」的市長，並將市民利益置於首位，而非為黨內或個人私利爭執不休。她公開呼籲楊、江兩人在相互競爭前，應先思考台中市的長遠發展，唯有將城市利益放在最優先位置，才是台中市民之福。