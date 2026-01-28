尾牙想中大獎、中威力彩！掌心寫「1字」哈氣必中 4生肖「財運逆天」

生活中心／陳佳鈴報導

摸彩是尾牙的重頭戲，人人想要拿大獎，專家教撇步！（圖／資料照）

威力彩已連續摃龜26期，買氣隨著春節將近而大爆發，台彩預估明（29日）開獎的頭獎金額將上看新台幣7.7億元。想當億萬富翁看這次，知名民俗專家廖大乙特別傳授一招「掌心吸金法」，並點名蛇、豬、虎、猴等4大生肖，今年運勢將「否極泰來」，中獎機率最高！

求財儀式：紅筆寫「中」字、哈氣緊握

想中大獎該怎麼做？廖大乙建議，購買彩券時應穿著鮮豔亮麗的服裝，切忌穿全身黑白，以免擋掉財氣。最關鍵的儀式在於「手相」，民眾可在出門前用紅筆在手掌心寫下一個「中」字。

買彩券或抽獎時，對著寫有「中」字的掌心哈一口氣，並在心中強烈默念「我一定中大獎！」（圖/AI生成示意圖)

廖大乙提醒，需遵循「男左女右」原則（男生寫左手、女生寫右手）。買彩券或抽獎時，對著寫有「中」字的掌心哈一口氣，並在心中強烈默念「我一定中大獎！」隨後緊握拳頭，象徵將財運與大獎「死死握在手中」，這招能有效提升氣場與手氣。

4生肖翻身：擺脫犯太歲、谷底爬升

除了靠儀式，運勢也是關鍵。廖大乙分析，去年犯太歲的蛇、豬、虎、猴這4個生肖，今年將迎來運勢的大逆轉。這4大生肖將從去年的谷底爬升，呈現「否極泰來」之勢，整體偏財運大幅好轉，是本次7.7億頭獎的熱門候選人。

尾牙摸彩也適用

這套「掌心哈氣法」不僅適用於買威力彩，接下來適逢各大公司行號舉辦尾牙旺季（今年尾牙落在國曆2月3日立春前）。廖大乙建議，民眾在參加尾牙摸彩時，同樣可以比照辦理，在掌心寫字哈氣，或許就能把最大獎抱回家，開心過好年。

