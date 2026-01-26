尾牙想中大獎？火馬年「這2色」最旺 開運5祕法曝光

參加尾牙可以攜帶開運紅包在身上增添中大獎機率。示意圖／資料照片

年關將至不少公司都會舉辦尾牙犒賞員工，除了找明星、主持人熱場之外，最令社畜們期待的絕對就是抽獎摸彩了，希望能夠中大獎好過年。想要增添好運，聽最近超夯的尾牙神曲《以妳為榮》，還可以從衣服顏色、跟攜帶小物著手喔。

2026年歲次「丙午」，命理專家楊登嵙指出，丙五行是火，所以今年為火馬年，木可以生火，因此，今年開運色系是「木」及「火」。「木」的色系是綠色、蘋果色、橄欖色、墨綠色。「火」的色系是紅色、粉紅色、紫色、紫紅色、橘紅色。

一、穿著開運色系服飾

尾牙抽獎當天穿著開運木及火色系服飾，如果公司規定穿制服，無法符合，則改穿自己的貼身衣物來強化。

二、配戴貔貅

今年開運招財吉祥物是馬或貔貅，可以配戴馬或貔貅手鍊或項鍊，也可以帶在身上，色澤以開運木及火色系更佳。

三、開運紅包

準備2個紅包，紅包一個包3顆紅豆，另一個包8顆紅豆，分開放在左右口袋，或一起放在錢包裡，因為紅色屬火，3及8的易經數理為「木」的能量。

四、開工紅包

今年初的開工紅包本來要放在身上或辦公桌抽屜，元宵節後存銀行當錢母；若您還沒存銀行，可以將今年的開工紅包帶在身上。

五、財神符

可以將在財神廟求的財神符，帶在身上，參加尾牙；如果求得的財神符已經3年以上，它是有效期限的，最好將舊符帶回財神廟香爐繞3圈，恢復能量，或求新的財神符。

