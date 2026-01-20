尾牙應酬不想宿醉？營養師點名喝酒前「關鍵2步」

生活中心／杜子心報導



到了每年年末的尾牙旺季，各個公司與機關陸續舉辦聚餐活動，感謝員工一年的辛苦付出。不少上班族幾乎天天都有酒局，有些人常常是喝到不舒服才開始想補救。營養師張語希提醒，其實真正影響隔天狀態的關鍵，往往不在酒後，而是在喝之前有沒有先準備好。她指出，只要在舉杯前把飲食和水分顧好，就能大幅降低隔天頭暈、反胃或精神不濟的機率，也比較不會影響接下來的工作節奏。





營養師張語希：尾牙前1舉動，決定你隔天是否「全擺了」！

張語希指出千萬不要空腹喝酒。（圖／翻攝自張語希臉書）

廣告 廣告

張語希在個人臉書粉專發文建議，飲酒聚會前第一個重點就是不要空腹，先吃點東西讓身體有基本能量，再喝酒會舒服很多。飲食上可選擇蛋白質搭配少量澱粉，例如雞蛋、豆腐、魚類、優格配全麥麵包，或地瓜、香蕉等碳水來源，份量不用多，但能讓身體先進入穩定狀態。她也提醒，有吃不代表吃對，最好在聚餐前一到兩小時安排一份正餐或輕食，避免到了現場才硬撐。喝酒前先補水同樣重要，白開水或無糖茶都是不錯選擇，別等口渴才喝，才能維持整體平衡。

營養師張語希：尾牙前1舉動，決定你隔天是否「全擺了」！

張語希指出酒精會讓體內水分與電解質流失，隔天補水時可搭配運動飲料或椰子水。（圖／翻攝自張語希臉書）

如果真的喝多了，張語希也提供一套酒後調整方式，她指出，酒精會讓體內水分與電解質流失，隔天補水時可搭配運動飲料或椰子水，效果比單喝白開水更好。飲食則建議少量多餐，選擇燕麥、清粥、香蕉等好消化的碳水，幫助恢復體力與精神，同時避免炸物、重口味宵夜及過量咖啡因，以免加重腸胃負擔。她強調，聚會的重點在交流與放鬆，只要事前多做一點準備、酒後好好休息，就能在享受聚餐的同時，也顧好隔天的生活狀態。





《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：尾牙應酬隔天不想宿醉？營養師揭「這些」是酒前救星：穩定胃部+加速代謝

更多民視新聞報導

糖友腎友也能爽吃年菜？營養師曝這幾道是首選

超商禮盒真的有人買？網點名主力客群是「這人格」

早餐店高油高糖好傷身？她推吃1水果含20種營養

