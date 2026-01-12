尾牙手氣誰最旺 易經專家王昆山老師教你抽獎必勝風水局

易經專家王昆山老師，以命格解析年關財運走向。圖／業者提供

年底將至，上班族最關心的除了年終獎金，當然就是尾牙抽獎能不能抱回大獎。究竟中獎是運氣，還是真的有方法可循？易經專家王昆山老師指出：尾牙不只是吃飯聚餐，更是「一年財氣的收尾關鍵點」，只要掌握當日風水與個人命格優勢，中獎機率自然水漲船高。

尾牙開運風水這樣做 中獎率自然提升

從流年氣場來看，2026 年整體財氣流動明顯，而尾牙當天的場地方位與行動路線，對抽獎手氣影響特別明顯。

1.尾牙財位與座位選擇

依 2026 年流年飛星來看，正北方為六白武曲星，屬於偏財位，與獎金、抽獎、紅包特別有緣；東南方為九紫右弼星，是喜慶財位，象徵好消息、加碼與驚喜。若尾牙座位可自由選擇，盡量選擇靠近場地正北或東南方的位置，較容易在抽獎環節被點名。

2.尾牙當天行動方位也有差

尾牙當日喜神在東南方、財神在正北方。出門前可先往東南方走動一下，例如繞個彎、換條路，象徵先接喜氣再入會場，有助於提升整體好運場。

3.幸運色與幸運數字不可少

尾牙當天適合穿戴或配戴紅色、紫色（火氣旺、帶動氣氛）、黃色（穩財氣）；幸運數字：2、7（火數）、5、10（土數）可用在抽獎號碼、桌號、遊戲選擇上，增添好兆頭。

尾牙手氣最旺的三個易經命格

依據 2 月 3 號尾牙當日「戊申日」土金相生的氣場，易經專家王昆山老師點名以下三類命格，特別容易在尾牙當天被財神點名：

第一名 火旺命格（離命人）

火旺命格者，在尾牙當天特別容易被注意。火能生土，而土又象徵財庫，加上九紫為喜慶之星，這類人在尾牙場合中貴人運強，容易獲得主管關注，甚至在加碼、特別獎環節中獎。

第二名 土厚命格（如坤命、艮命人）

土命人在戊申日形成「比旺格局」，氣場穩定、存在感強，特別適合壓軸大獎。這類人往往不是一開始就中，而是越到後面越有驚喜，屬於典型的「壓線型幸運兒」。

第三名 金旺命格（如乾命、兌命人）

土生金，加上申為金，金旺命格者在尾牙當天直覺特別準。不論是抽號碼、選箱子或參與互動遊戲，往往一選就中，屬於靈感型手氣。

財氣交接時刻，王老師提醒補財庫布局來年。圖／業者提供

尾牙不只抽獎 更是一年的財氣收官

王老師提醒，尾牙不只是吃飯、抽獎，更是一年財氣的收尾與轉換節點。這一天的氣場，往往會延續影響到來年的財務狀態與工作機會。若能在尾牙前後，適度整理財務、清理人際關係，並到住家附近的土地公廟參拜、補財庫，象徵「舊帳結清、新財入庫」，有助於把今年累積的努力，順利轉化為明年的實質回報。

