尾牙抽中萬元紅包！同事天天追問「怎沒請客」引眾怒

根據當事人在社群平台Threads的發文，這起事件發生在公司尾牙活動後。原本應該是開心的中獎時刻，卻因同事們的反應而變調。當事人表示，從抽中一萬元紅包那天開始，辦公室的同事便不斷追問「怎麼沒請大家喝飲料」，這種追問幾乎天天上演，令他不堪其擾。

更令當事人感到不解的是，部分同事直接將「抽到錢不請客」與「小氣」劃上等號，彷彿中獎者有義務要與大家分享獎金。面對這種職場壓力，當事人忍不住發文質疑，為什麼中獎就一定要請客。

文章在網路上迅速引起熱烈討論，多數網友站在原發文者這邊，紛紛批評這種要求他人請客的行為。有網友直言，一萬元在現今物價水準下很快就會花完，根本不足以請客。也有人認為，除非獎金達到十萬元以上，且同事人數在十人以下，感情融洽的情況下，才可能考慮請客。

不少有類似經驗的網友也分享自己的遭遇。有人提到，曾經在部門有不成文規定，要將獎金的十分之一拿出來請客，結果自己中三千元乖乖請客，反倒是中兩萬元的同事裝作沒事。另一位網友表示，抽中七千元後被迫請了三千元的飲料，感到相當無奈。還有人分享，以前公司也有潛規則，中一萬元要請全部同事喝星巴克，一請就是三千元。

面對這種職場困境，網友們也提供了不少應對建議。有人建議可以用「拿去繳罰單」或「要還學貸」等理由婉拒。也有網友分享實際案例，某公司老闆娘抽中兩萬元時，直接拿麥克風宣布這筆錢要給女兒，此後同事們都效仿這種方式，避免請客壓力。

專家指出，這種「中獎請客」的職場文化，反映出某種集體主義思維，但在現代社會中，個人財產的處分權應該受到尊重。強迫他人請客不僅缺乏禮貌，更可能影響職場和諧。建議企業應該建立明確規範，避免這類不成文的潛規則造成員工困擾，維護健康的職場環境。

