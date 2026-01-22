尾牙抽中頭獎10萬元！新人「不想請雞排」 老鳥傻眼：不會做人

許多公司尾牙時都會舉辦抽獎活動，慰勞員工的同時炒熱現場氣氛。一位男子近日參加公司尾牙，原本經理說好頭獎10萬元的中獎者，要請全公司吃雞排，沒想到公司新人抽到後卻反悔，讓他忍不住質疑不會做人，貼文曝光後引發熱議，許多網友紛紛認為中獎請客是陋習，應該尊重新人意願。

原PO在Dcard發文表示，最近他參加公司尾牙活動，吃飯時經理提到，頭獎10萬元中獎者要請全公司吃雞排，最後由一位剛過試用期的的新人抽中，沒想到新人過了3天上班時，反悔不想請客，讓原PO相當傻眼，「公司上下也沒多少人，不到50，這點錢也捨不得花？出社會就不知道怎麼做人嗎？」

對此，許多網友紛紛回應，「就是不想在你們這種人身上花錢而已吧」、「換你請全公司，好感度爆表」、「他可能不久後就會離職了，所以不想跟你們混熟」、「經理連這種錢都不捨得花，誰還想在他底下工作」、「所以請雞排，每個人都會對他好嗎？」、「誰承諾的你叫誰請阿，你又不敢去跟經理要」、「凹的好自然，人家過完年要離職」。

不少人則認為中獎請客是陋習，應該尊重新人的財務規劃，「陋習不要拿出來現」、「陋習該改一改了，老鳥不要像臭要飯的」、「憑什麼要花在你們身上，他中獎就是他的錢，為什麼要強迫別人花錢請客」。

