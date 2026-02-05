尾牙抽中「餐券365張」 當事人臉綠 網喊賺爛

民眾尾牙抽中「一年份buffet餐券」，一次拿到365張。（圖／資料畫面）





尾牙抽中現金最開心，如果抽中「一年份buffet餐券」，一次拿到365張，你可以接受嗎？有民眾抽到，傻眼直呼，一輩子說不定也沒時間吃到365次，但其他同事卻很羨慕他，如果換算餐券價值，至少超過30萬元，尤其用在假日晚餐最貴時段，價值超過45萬元。

肉塊在鐵板上翻滾，師傅現場幫你炒上桌，連鎖buffet品項多，讓你吃飽飽人氣高，就有民眾分享在尾牙抽中一年份buffet餐券，一次拿到365張，傻眼發文這是要胖死人嗎？怎麼可能365天都去吃，一輩子說不定也沒時間吃到365次，有人抽到真的會想辦法吃掉嗎？

其他民眾：「當然抽到券一定開心的啊，怎麼會抽到300多張呢！每天都吃嗎？吃一年是不是？」

事實上不少人很羨慕，因為換算這家buffet餐券價值，至少超過30萬元，以價目表來計算， 最便宜的時段為平日下午茶758元，最貴的假日晚餐1128元，再加上1成服務費，如果以最低單價估算，365張餐券總值突破30萬元，至於以假日晚餐來算，整份餐券的價值，高達45萬2892元。

其他民眾：「當然很開心啊，可以分送給人家，不然就是看能不能在網路上賣或者是怎樣，它（餐券）如果有期效的話，我會去考慮說要賣掉，如果沒有的話，就是親朋好友多聚餐。」

還有網友看了直呼太羨慕了吧，我也想天天吃自助餐，哪間公司這麼大手筆，明年還有嗎？一張賣500，也有18萬元。不少人指出，可以將餐券轉賣，而根據餐飲集團餐券使用說明，也沒有不得轉賣規定。因此尾牙抽中一年份餐券，也被認為是超級大獎。

