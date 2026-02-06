尾牙抽中「1年份餐券」他笑不出來 網幫算價值跪了：45萬大手筆





尾牙抽獎向來被視為年末小確幸，但如果獎品是「一年份吃到飽」，真的每個人都會想要嗎？近日就有網友分享，自己在公司尾牙抽到高檔自助餐一年份餐券，乍看之下超狂，卻讓他當場傻眼，也意外掀起網友對「這到底算不算好獎」的熱烈討論。

一名網友日前在網路論壇PTT八卦板上發文表示，他在公司尾牙抽到一年份的饗食天堂餐券，整整365張，讓他當下完全笑不出來。他直言正常人哪可能天天去吃吃到飽，就算一輩子也未必吃得到365次，「這是要胖死人嗎？這該開心還是該無言啊！有人抽到真的會想辦法吃掉嗎？」

▼原PO透露自己在公司尾牙抽到一年份的饗食天堂餐券，整整365張，讓他當下完全笑不出來。（示意圖／取自Pexels）

有眼尖網友立刻幫忙計算價值，根據饗食天堂官網價目，平日下午餐價格相對便宜，單張仍要價758元，而假日晚餐則是最高價1128元，若再加上一成服務費，365張餐券即便以最低價計算，總價也超過30萬元；若全部用在假日晚餐時段，總價更直逼45萬元，讓不少人驚呼公司出手相當大方。

貼文曝光後，不少網友直喊羨慕，「哪間公司這麼大手筆，明年還有嗎」、「太羨慕了吧，我也想天天吃自助餐」、「很多錢耶，這應該是最大獎了吧」，還有網友開始實際盤算使用方式，「一家四口去吃就只能吃90天啦」、「公司部門先請一次就要用掉多少張了」。

▼有網友幫忙計算原PO抽中一年份餐券的價值，讓不少人驚呼公司出手相當大方。（示意圖／取自Unsplash）

也有人點出更務實的做法，認為餐券若能轉讓，其實彈性相當高，「用不完可以轉賣吧？一張賣個500元也超賺」、「饗賓集團的餐券應該是集團企業都可以用吧，可以換口味吃別的」，甚至有人直接喊價表示願意收購，「一張800收，要賣的話通知一下」。

（封面示意圖／取自Pexels）

