尾牙抽中1萬卻「被逼請客」 上班族怒問：不請就是小氣？

（生活中心／綜合報導）公司尾牙抽獎原是犒賞員工的福利，卻意外成為職場壓力來源。一名上班族近日在社群平台Threads發文抱怨，自己在公司尾牙幸運抽中1萬元現金紅包，卻因未請客，被同事連日追問「怎麼沒請喝飲料」，甚至被貼上「抽到錢不請客很小氣」的標籤，引發網友熱烈討論。

示意圖／擷取自免費圖庫Freepik

原PO表示，抽中獎金後本以為只是單純的好運，沒想到卻成了被檢討的開始。同事從玩笑式提醒，逐漸變成直接指責，讓他感到莫名其妙，也質疑為何「抽中獎金＝必須請客」，反而變成一種隱形規範。

貼文曝光後，不少網友一面倒力挺原PO，直言「叫別人請客最無恥」、「自己抽不到就不要要求別人請」，也有人認為1萬元並非大筆金額，在物價高漲的情況下，很快就會花完，「到底是在請什麼」。類似「抽中就要請客」的不成文文化，被不少人批評為沒水準、情緒勒索。

事實上，近年來類似爭議在社群平台屢見不鮮，不少上班族分享自身經驗，有人抽中數千元卻被拱請飲料，最後獎金所剩無幾；也有人提到公司曾有所謂「獎金抽中拿出一成請客」的潛規則，久而久之反而讓尾牙成為壓力來源，而非犒賞。

對此，也有網友分享不撕破臉的應對方式，包括直接表示獎金已拿去繳罰單、還學貸，或包給家人使用；也有人建議幽默反問「那你的年終或三節獎金是不是也要請大家？」藉此化解尷尬。相關討論再度凸顯，職場中看似玩笑的「請客文化」，往往成為員工之間的隱性壓力來源。

