尾牙抽中1萬現金 他歎「同事逼請飲料」網搖頭：寧願不要中

近來許多公司陸續舉辦尾牙，其中抽獎環獎是不少民眾最期待的環節，不過也有網友苦歎，自從尾牙抽中現金後，一直被同事起鬨請喝飲料，讓原PO十分苦惱。

有網友在論壇Threads發文，透露自己參加尾牙時，抽中了一萬元的現金，結果同事一直起鬨請客，不斷逼問原PO「要不要請飲料了？」讓原PO相當頭痛，忍不住好奇其他網友的想法，「大家會怎麼辦？」

不少網友直搖頭「我中一萬被迫請客2000多元…還被說一句『請那個又沒什麼，我對飲料沒什麼興趣』，然後說這句話的人被我在旁邊聽到，他還是點了飲料啊…下次不請了」、「現在2026年了一萬真的很小，請一兩個跟自己熟的同事主管就算了，如果整個辦公室或是部門，那還要倒貼，寧願不要中」

廣告 廣告

「我也遇過部門的人全槓了，只有我中5000元，有一個人就說叫我全拿出來請部門吃飯，我之前都沒中，好不容易中了，我已經打算拿這些錢去買一個東西，部門的人只想請喝飲料，本來很開心被她一講，我連飲料都不請了，大家都沒得喝了，我是中5000元，不是中一萬、二萬的，這些太過份了，別的部門的人也說他們都中一萬以上才請客，想到就很生氣」。

也有網友分享經驗談「同部門有沒有其他的同事也有中獎的？如果有的話，一起找中獎的同事請客，然後請客的金額就用中獎的比例去分配，這個是我之前公司部門的同事中獎後，請整個部門吃下午茶的方式」、「現在學會一笑置之就好」、「『我要繳房貸』結案」、「我中過兩次一萬，都請吃雞排，職場文化沒辦法，當作分享自己的好運」、「請一下可以一點小錢省去很多麻煩，不過請自己部門就好了」。

撰稿：吳怡萱



