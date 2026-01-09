尾牙抽中1萬現金 他歎同事狂問「怎沒請飲料？」過來人妙回

尾牙抽獎抽到現金你會請客嗎？抽獎是尾牙不可或缺的重要環節，不過中獎後該不該請客，也成為大票民眾苦惱的問題，有網友也忍不住抱怨「現在尾牙抽到錢是一定要請同事嗎？」引發討論。

有網友在論壇Threads發文，表示前陣子吃尾牙時，抽中了一萬元的現金紅包，沒想到從此之後，同事幾乎每天都會問「怎麼沒請大家喝飲料？」讓原PO十分不解，忍不住抱怨「奇怪現在尾牙抽到錢是一定要請同事嗎？好像我不請就是有錯欸，整天說抽到錢不請客很小氣，啊為什麼一定要？」

不少有類似經驗的網友苦歎「以前公司也是不成文規定，抽到1萬要請所有人喝星巴克，請下去3千就沒了」、「我們最大獎6000也是被拗請...」、「曾經中過獎，還直接被單位主管指定要請什麼請什麼」、「想到曾經才抽到五千被拗請星巴克的我」、「我前公司也是，而且我們抽還不是現金，是禮券！也被說要請客」。

大票網友紛紛搖頭「才一萬是要請什麼，他普發是有拿出來請大家喔」、「一萬是要請喝什麼啦？一人一瓶小多多嗎？」、「請客是情分，不請是本分」，也有網友建議「你說拿去還學貸就好了」、「你跟他說拿去付罰單付完了」、「別理他們，你就說你有貸款，他們有沒有要幫忙還的」、「說捐出去了」、「老闆娘抽中2萬，直接拿麥克風說這包是要給我女兒的，那次之後所有同仁都效仿這種方式」、「裝窮，就說拿去繳卡費，沒有了～」、「別理他就好。反問他『你領的年終和三節要不要也拿來請大家喝飲料？』看他怎麼回覆」。

撰稿：吳怡萱



