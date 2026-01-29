尾牙抽中3000元被拗請客！老鳥點名東方文華遭打臉...惱羞嗆「開不起玩笑」

一名網友尾牙抽中3000元被拗請客，網友看完對話紀錄氣炸。示意圖／攝影董孟航

尾牙抽獎是不少人相當期待的環節，不過有網友抱怨，公司明明就有「安慰獎」1500元，自己只是幸運一點點抽中3000元，卻不斷遭老鳥情勒，當眾要求請客吃高級餐廳，甚至連剛出社會的新人弟弟也不放過，讓她當場開轟，老鳥也不甘示弱回嗆「開不起玩笑」，對話曝光後讓大批網友看傻眼。

一名網友在Threads上發文指出，近日公司舉辦尾牙，抽獎獎項一共有3000元、6000元、8000元等，若都沒抽到的則有1500元的安慰獎。沒想到一名老鳥同事在活動結束後，直接在群組內強拗請客，表示將3人的獎金加起來，可以帶著大家一起去吃饗A Joy、東方文華等高級餐廳。

相關對話紀錄可見，一名男同事A直接標註三名同事，稱「饗A Joy沒問題的吧」，女同事B也幫腔「饗A Joy還好，可以別的嗎」、「喬山」，另一名男同事C則提議「東方文華」。

A男見B女對於東方文華這個選項相當滿意，再次標註三名中獎者，稱「我們當同事當這麼久了，是時候表示點什麼了吧」，一直等不到當事人回應，接著更是使出情勒招式，恐嚇「裝死也沒關係，星期一一樣會交出來」。

事隔幾個小時後，原PO直接在群組開嗆A男，表示「你每次都要拗別人，沒看過你請過客，1500你也捐出來啊」，並表示抽到8000元大獎的是新人，「好意思叫一個剛出社會的弟弟請客？」直呼與他（A男）共事真的有夠倒楣。

A男面對質疑當場惱羞，稱「如果妳真的要這麼開不起玩笑，OK啊」，原PO回「自己沒錢吃飯，還拗別人」，A男也不甘示弱嗆聲「笑死，這麼認真，怎麼可能真的讓大家出」，並表示自己的用意是讓協理出面請客。

然而，其他原本鬧著要求請客的同事則開始當起和事佬，疾呼「大家冷靜」，種種荒謬行徑讓原PO不禁直呼「真的大開眼界」。

該篇貼文瞬間吸引300萬次瀏覽，不少人看不下去紛紛直呼「XX（女同事）也是很X，上面還附和說吃什麼好，後面再假裝勸和氣」、「好討厭辦公室有這種同事」、「很擔心你的同事開始職場霸凌你」、「最後目的還是要拗別人請吃飯啊，有這種同事跟下屬真的慘」、「這種事情為什麼從我20年前出社會到現在沒變過」。

一名網友也分享，某次同事被拗請客20幾個人，一句話也沒有說便買了25杯「全糖去冰」的多多綠茶放在桌子上，並在群組表示自己已經請客了，要喝的人自己去拿，「從此⋯沒人敢再拗他」。



