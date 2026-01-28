尾牙抽中BMW！總經理補「1句話」員工秒變臉 眾人笑翻：公司計畫通

生活中心／王文承報導

一名網友分享，公司尾牙抽獎竟出現一輛BMW電動休旅車，但獎項並非直接贈送，而是僅提供1年使用權，總經理甚至當場表示「明年會回收再來抽」，讓不少員工當場傻眼。（圖／翻攝自官網）

農曆春節將至，不少公司陸續舉辦尾牙，犒賞員工一年來的辛勞，其中抽獎活動更是眾人最期待的環節。近日一名網友分享，公司尾牙抽獎竟出現一輛BMW電動休旅車，但獎項並非直接贈送，而是僅提供1年使用權，總經理甚至當場表示「明年會回收再來抽」，讓不少員工當場傻眼。貼文曝光後，隨即掀起網友熱議。

尾牙抽中BMW 總經理補1句員工秒變臉



一名網友在社群平台《Threads》發文表示，公司舉辦尾牙時，其中一項大獎是一輛BMW電動休旅車iX2，上市價格超過200萬元。然而，得獎者並不能無條件將車開回家，而是僅擁有1年的使用權，且總經理還直言，明年會把使用權收回再重新抽獎，讓原PO忍不住直呼：「真有你的總經理。」

廣告 廣告

貼文曝光後，網友看法兩極，有人調侃公司早有盤算，「公司節稅用車輛，笑死」、「第一年抽使用權，第二年轉公司主管車，五年退役進入二手車市場，公司根本計畫通」、「這獎項可以連著用超多年欸，只要車子不出事的話」、「我覺得還不錯，BMW第一年不太可能有問題，不用擔心保養」。

也有不少人認為相當划算，「有人保養、油錢報統編，其實很爽欸，不要不知足」、「使用權一年，至少也值好幾十萬吧」、「可以把車用爛還不用擔心折舊問題，其實超賺好嗎！如果1年後開太爽，自己的小破車反而開不習慣就慘了」。

更多三立新聞網報導

婆媽用過都說讚！清潔阿姨推妹子全聯「水垢救星」 眾人看傻：鏡子發光

比日本便宜！好市多驚喜上架「限定神物」遭瘋搶 會員哀號：請代購虧爛

國會女股神嚇壞華爾街！裴洛西大舉脫手「這2檔」股票 背後策略玄機曝

錯過起漲點？專家曝1年前買「這1檔」股票驚人獲利：現在進場還不晚

