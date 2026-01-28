尾牙抽中BMW「1年使用權」！ 總經理1句話他更傻眼：真有你的





農曆春節將近，各大企業陸續舉辦尾牙慰勞員工，抽獎環節更是全場焦點。不過，近日一名網友分享自家公司尾牙趣事，抽出的「最大獎」雖是一輛要價超過200萬元的BMW電動休旅車，卻並非直接送車，而是僅提供「一年使用權」，更讓員工當場傻眼的是，總經理還補上一句「明年會回收再繼續抽」，瞬間引爆討論。

該名網友在社群平台《Threads》發文指出，公司尾牙抽獎時亮出BMW電動休旅車iX2作為壓軸大獎，現場氣氛一度沸騰，沒想到隨後公布規則，得獎者只能使用一年，車輛所有權仍屬公司。總經理甚至直言，等一年期滿後會回收，再作為尾牙獎項重新抽出，讓不少員工表情瞬間「凍結」，原PO也忍不住吐槽：「真有你的，總經理。」

貼文曝光後迅速在網路上發酵，網友反應兩極。有人笑稱這根本是「企業長期計畫」，「第一年員工抽使用權，第二年變主管車，五年後進二手市場，公司一路都不虧」、「公司節稅用車，還能當尾牙獎，根本神操作」、「公司計畫通，員工只是輪流開。」也有網友認為其實不差，「第一年新車最穩定，不用擔心維修」、「保養、保險、油錢如果公司包，其實超爽。」

另一派網友則從實際價值分析，認為一年使用權至少等同數十萬元獎金，「不用負擔折舊，想怎麼開就怎麼開」、「比現金獎還有感」、「就當免費試開豪車一年」。甚至有人打趣表示，「是不是暗示下班後可以去跑Uber」、「開太爽，一年後回到自己的小車反而不習慣才慘」。

（封面示意圖／翻攝Pexels）

