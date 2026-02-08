尾牙抽中iPhone！陸男拿回家給妻當驚喜 打開竟是2塊磁磚

歲末年終之際，許多企業紛紛舉辦尾牙慰勞員工。大陸廣東一名男子參加公司年會（尾牙）時抽中價值9988元人民幣（約45470元新台幣）的iPhone17 Pro Max，興奮地帶回家與妻子分享喜悅，豈料拆開包裝後竟發現裡面裝的是2塊磁磚，讓他相當錯愕。

iPhone17 Pro Max打開後裡面裝的竟是2塊磁磚。（圖／翻攝《閃電新聞》）

綜合《大河報》、《閃電新聞》等陸媒報導，當事人侯先生表示，本月3號晚上公司舉辦年會時，他負責了拍攝工作，幸運抽到最大獎，「老闆親自頒發給我，一直到年會結束，都沒人告訴我那是假的」。

侯先生心想著要將獎品帶回家讓妻子親手拆，便未當場檢查。怎知，等到妻子拆開包裝才發現真相，「原來裡面是2塊磁磚」。

侯先生指出，老闆頒獎時並不知情，在場的所有人也都以為獎品是真的iPhone17。他隨後得知整起事件是自己科室的主任一手策劃，聲稱是為了「活躍氣氛」。

侯先生難掩氣憤情緒直言，「這完全就是一種欺騙」。他還說，已與對方商量，要求對方在10號的大年會上當著所有人的面公開鞠躬道歉。

