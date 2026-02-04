尾牙抽到高檔自助餐一年份餐券 「苦主」傻眼 網一算驚呼：45萬

歲末年終，不少公司行號都會舉辦尾牙、發年終，一名網友透露，在尾牙上抽到一年份的饗食天堂餐券，總共有365張，讓他傻眼說「這是要胖死人嗎」，不過其他人一算發現，這份大獎至少價值30萬新台幣，若都挑假日晚餐的最貴時段，甚至相當於45萬元，驚呼哪間公司這麼大手筆，引起討論。

一名網友昨（3）日在PTT八卦板表示，在尾牙上抽到一年份的饗食天堂餐券，總共有365張，讓他無言說，哪有人會每天都去吃自助餐吃到飽，甚至一輩子可能都吃不到365次，「這是要胖死人嗎？這該開心還是該無言啊！有人抽到真的會想辦法吃掉嗎？」

據饗食天堂官網顯示的價目表，最便宜的平日下午餐要價758元，最貴則是假日晚餐的1128元，加上1成服務費計算，原PO抽到的一年份餐券價值最便宜也超過30萬元，若都選擇假日晚餐時段，最高會達45萬元，公司出手超大方。

其他網友也說「哪間公司這麼大手筆，明年還有嗎」、「這是真的還是唬爛啊？有圖嗎」、「一家四口去吃就只能吃90天啦」、「公司部門先請一次就要用掉多少張了」、「用不完可以轉賣吧？一張賣個500元也超賺」、「太羨慕了吧，我也想天天吃自助餐」、「饗賓集團的餐券應該是集團企業都可以用吧，可以換口味吃別的」、「很多錢耶，這應該是最大獎了吧」、「一張800收，要賣的話通知一下」。

