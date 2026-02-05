尾牙抽到「1年份饗食天堂餐券」！他傻眼吐苦水…網卻搖頭狂讚：爽賺30萬

饗食天堂是台灣知名自助餐廳。圖／饗食天堂供提供

隨著農曆春節即將到來，許多公司企業都已陸續舉辦尾牙、春節晚會，不過就有一名網友分享，他在公司尾牙抽中「1年份饗食天堂餐券」共365張，讓苦笑直呼「吃不完」。不過，依饗食天堂官網價格換算，1年份餐券總價至少超過30萬元，因此也讓PO文曝光後頓時引發網友熱議：「這是大獎耶！」

一名網友日前在PTT上PO出一篇題為「尾牙抽到一年份饗食天堂餐券是不是有問題」的文章表示，他這天在公司尾牙晚會上抽到總共365張的「1年份饗食天堂餐券」獎項，卻也讓他傻眼直呼：「這是要胖死人嗎？怎麼可能1年365天都去吃，一輩子說不定也沒時間吃到365次！這該開心還是該無言啊？有人抽到真的會想辦法吃掉嗎？」

根據饗食天堂官網公布的價目表，週一至週五的價位，分別是午餐928元、下午餐758元、晚餐1028元；若是週六至週五以及假日，價位則分別為午餐1028元、下午餐928元、晚餐1128元，換算下來，以上價格再加上10%服務費後，則365張餐券的總價值至少已經超過30萬元，若都在假日晚餐用餐，甚至高達45萬2892元。

饗食天堂官網2026年價目表。圖／翻攝自官網

PO文曝光後頓時引起熱議，不少網友都盛讚公司的大手筆：「1年份也太爽了吧！吃到撐死耶」、「這麼爽？值半台國產車的價格了」、「再找人一起吃就好了吧」、「一家四口去吃就只要吃90天」、「一定先被凹用掉自己部門的量啦」、「有人靠邀情勒請客，就他塞一張」、「能賣就賣，不能賣每天下班去吃也爽」、「那個券可以用響賓全部，拿了去吃響A跟NP！」

另外也有網友建議，其實抽中的餐券若無特別規定，理應可以轉賣變現：「賣掉不就好了」、「留100張自己用，其他賣給同事1張1000元」、「超爽的耶，1張賣500也有18萬」、「你不要的話，1張50收，我走路5分鐘就能吃了，想到就興奮！」



