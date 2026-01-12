尾牙抽獎前必聽這首歌 網曝「老祖宗加持神曲」：抱回iPhone、現金

Threads流傳尾牙的抽獎神曲，被不少人認為「真的有用」。（資料畫面）

年關將近，各企業陸續宣布年終獎金、尾牙日期，社群Threads一名網友分享尾牙前和同事狂聽「這首歌」，竟然真的如願抱回大獎，竟吸引一大批網友留言「真的有用」、「感謝老祖宗」。這首歌就是經典動畫電影《花木蘭》裡的插曲〈我們會以你為榮〉，YouTube甚至出現網友剪輯的「1hr威力加強版」，形成奇特的都市傳說。

網友在Threads透露，他和同事尾牙前一直聽花木蘭裡的〈我們會以你為榮〉，歌詞「老祖宗保佑我」、「為我家族爭取好光彩」，節奏感十足又非常激勵人心，沒想到真的中了大獎，讓他興奮寫下：「花家黑魔法分享給大家，謝謝老祖宗保佑！」結果釣出一大群網友分享聽了神曲的「尾牙戰績」，宣稱聽了之後抽到現金獎、iPhone16，大家都信誓旦旦留言「是真的」、「超級準」、「老祖宗的神秘力量」。

廣告 廣告

YouTube甚至出現網友剪輯的1小時連播版，介紹欄位寫著「超越美輪明宏與財神爺，歷經諸多尾牙與春酒抽獎的實力驗證，就讓花家祖先黑魔法實現你的願望......據說打開Disney+直接觀看更有效」，還有人留言邊聽邊唱更有效，提供歌詞祝大家爭取好光彩。

〈我們會以你為榮〉這段歌曲是花木蘭出門相親，乘載婆婆、媽媽的盼望，她唱出：「老祖宗，保佑我，千萬不要讓我失禮儀，為我家族爭取好光彩，家父會以我為榮。」鄰里則唱和：「每個人心裡七上八下，為了木蘭終身大事，老祖宗，保佑她，能夠找到一個好婆家，她的心地善良又大方，是個可愛的女孩～～～請將榮耀歸於她！」可說是象徵全村的希望的一首歌。

★ 《鏡新聞》提醒您：民俗說法，僅供參考，勿過度迷信。





更多《鏡新聞》報導

徐巧芯提起再議又輸了！王浩宇轉貼文章質疑藍營建網軍 2度不起訴

蔡依林出道26年首次提告酸民 她遭起底竟是《星光》選秀季軍

陳昭姿傳留任被酸「考試不及格卻留下」 麥玉珍：留下法案就會過？