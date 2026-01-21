尾牙抽獎喜歡「人人有獎or賭一把？」網友意見一面倒原因曝

近來許多公司陸續舉辦尾牙，其中抽獎是不可或缺的環節之一，不過每間公司獎項、名額都不相同，有網友也好奇，相較之下，「獎金高、但未必人人有獎」，以及「獎金中規中矩，但人人有獎」哪種方式更受到大家歡迎，在網上掀起網友熱議，其中不少網友認為人人有獎更好。

有網友在論壇Threads發文，表示最近很多尾牙活動，原PO也好奇，在抽獎這件事上，大家更喜歡「公司拿出總獎金約200萬，最高獎金20萬，但公司約有500人，不一定拿得到錢」，或是「公司拿出總獎金約100萬，但公司有100人，每人1萬元」的模式，「大家會選哪一種？賭一把？還是穩穩拿？」

貼文一出，大票網友的意見一面倒，認為人人有獎更好「當然是穩穩拿，一向都沒有偏財運」、「人人有獎不是很好？」、「落袋為安」、「穩穩地拿，哪知道抽籤公不公平」、「不求多有就好」、「當然是穩拿」、「其實穩拿會比較開心，不會有得失心」、「當然是穩穩拿，我如果有那個偏財運早就中樂透了，還在那邊等尾牙抽獎」、「穩穩拿皆大歡喜啊」、「這兩個選擇獎金都很高，我公司通常獎項不會那麼大，所以選穩穩拿，多少補貼一點」。

也有網友進一步分析「有錢就好，大家都一樣就沒有人會起鬨請客」、「穩穩拿，因為賭到還要破費請客，穩穩拿大家都有就不會嫉妒」、「穩穩拿+1～還不用請飲料」、「穩穩拿，有時候中獎請客請一請就沒了，還不如大家都有錢拿就不用請客」、「選人人有獎，賭一把就算中了還要被拗請客」。

撰稿：吳怡萱






