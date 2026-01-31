尾牙抽獎沒中也能大富！民俗專家揭「5大開運秘招」讓你財運爆棚過好年

記者林宜君／台北報導

春節將至，尾牙抽獎成公司員工最期待的高潮。（圖／翻攝自網路）

春節將至，尾牙抽獎成公司員工最期待的高潮。除了美食與表演，誰能中大獎才是重點！民俗專家楊登嵙公開五大開運妙招，讓今年尾牙「抽獎不中也能旺財」。大家都想知道今年誰能手氣爆棚。民俗專家楊登嵙分享，開運招財不只是靠運氣，也有秘訣可助一臂之力。

民俗專家楊登嵙分享，開運招財不只是靠運氣，也有秘訣可助一臂之力。（圖／翻攝自IG）

1️⃣ 招財吉祥物加持

楊登嵙指出，今年開運吉祥物是「馬」或「貔貅」。若手鍊、項鍊上有這兩個符號佩戴在身，可增加好運。若顏色屬於木、火色系，效果更佳。沒有這些飾品的人，也可穿著開運色系服飾，最簡單的是火紅色。若公司規定制服沒有紅色元素，可將紅色貼身衣物穿在內，也能發揮相同效果。

2️⃣ 紅包數字小秘招

楊登嵙建議準備兩個紅包：一個放3顆紅豆，另一個放8顆紅豆，分別放在左、右口袋，或同放錢包內。他解釋，紅色代表火，數字3、8在易經數理中屬木，「有火有木」象徵財運旺盛、強強滾。

3️⃣ 財神符加持

參加尾牙時，可將從財神廟求得的財神符帶在身上。如果財神符超過三年，建議到原廟遶香爐三圈，或重新求新符並將舊符金亭化掉，更新財運。

4️⃣ 「錢母」招財法

若去年領到開工紅包，可放在身上或辦公桌抽屜當「錢母」，象徵錢生錢。今年春酒時帶在身上，也可能庇佑抽中大獎。

5️⃣ 小細節也重要

先前已有網友分享，聽電影版《花木蘭》插曲「老祖宗保佑我」也能提升手氣。楊登嵙表示，心理暗示與小物搭配，都能增加抽中大獎的機會。

尾牙抽獎看似隨機，其實結合吉祥色、數字與符號，都能提高財運與心理信心。民俗專家提醒，參加尾牙時不妨小試這些招式，說不定手氣更旺，春酒後收穫滿滿大獎。

