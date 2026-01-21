尾牙拚酒換來空虛！同事散去僅妻子守候 醫嘆：人脈全是假象

急診科醫師白永嘉分享一起令人深思的案例，一名中年男子在公司尾牙喝到爛醉被送醫，同事們一臉嫌棄隨即離去，最終只有太太細心照料。這強烈對比讓白永嘉想起過去迷信「喝酒養人脈」的自己，不禁感嘆所謂人脈關係終究一場空。

一名中年男子在公司尾牙喝到爛醉被送醫，同事們一臉嫌棄隨即離去，最終只有太太細心照料。 （示意圖／Pexels）

白永嘉醫師在粉專「急診醫師的眼睛（白永嘉醫師）」發文指出，該名男子因尾牙飲酒過量，吐得滿身穢物，抽血檢查顯示酒精濃度超高。陪同前來的幾位同事不僅沒有關心，反而冷嘲熱諷，臉上寫滿嫌棄表情。

太太趕到醫院後，同事們隨即一哄而散。白永嘉描述，雖然太太當下看起來很生氣，但動作卻無比溫柔，細心彎著腰幫先生擦拭清理身體。這一幕讓他彷彿看到過去的自己。

白永嘉坦承，認識他的人都知道，過去下班後常喝醉酒，花很多時間和同事、朋友聚餐。他美其名是「交朋友建立人脈關係」，實則忽略了最親近的家人。

在急診室工作期間，白永嘉看過太多類似悲劇。病人因應酬導致飲酒過量，生活作息不規律、睡眠不足，年紀輕輕就得到肝硬化或是癌症。他更提到，有些人「甚至不小心一跌倒，生命就結束了」。

醫師表示，乾了再多瓶酒也是枉然，當病人倒下時，最後在病床邊陪伴的，往往不是酒肉朋友，而是那些平常被自己忽略的家人。 （示意圖／Pixabay）

白永嘉感嘆，失去健康與家人後，所謂人脈也是一場虛空。乾了再多瓶酒也是枉然，當病人倒下時，最後在病床邊陪伴的，往往不是酒肉朋友，而是那些平常被自己忽略的家人。

隨著企業尾牙活動的到來，白永嘉藉此案例沉痛呼籲，人生真的很短暫，千萬不要花時間在虛空的人脈關係上。他提醒民眾，別把寶貴的時間留給匆匆過客，「留給我們最愛的家人吧！」

白永嘉也呼籲，若身邊有陷在應酬關係的親友，請務必給予提醒，健康與家人才是最珍貴的資產。

