尾牙招財必吃！「最愛吃刈包縣市TOP3」出爐 全台名店地圖快收藏

生活中心／賴俊佑報導

外送平台公佈全台最愛吃刈包的前3名縣市(圖／資料圖）

今年2月3日(農曆12月16日)是土地公尾牙，這天吃刈包象徵「包財、咬住財運」，根據foodpanda觀察，2025年刈包外送年銷售額近 1億元，尾牙當月更有 30%的訂單彈跳，foodpanda也公佈全台最愛吃刈包的縣市TOP3，其中第1名年銷破千萬。

foodpanda公佈全台刈包名店地圖。(圖／foodpanda提供）

台灣人超愛吃刈包討財氣！年銷破億台南奪冠

刈包外形像飽滿的錢包、象徵「錢包滿滿、財源滾滾」，是農曆尾牙必吃食物， foodpanda 數據顯示，2025年全台外送吃掉近 1億元刈包，尾牙當月更有 30% 的訂單彈跳。其中最愛吃刈包的城市前三名，依序為年銷售額破千萬元台南、高雄與新北。除傳統五花爌肉刈包外，雞腿排刈包、酥炸里肌豬刈包與泰式雞排刈包等創意口味也快速竄紅，讓討好兆頭多了新選擇。

除了刈包之外，麥當勞於每年春節限定推出的「金迎招財薯來堡」，成為消費者過年逢節討好彩頭的熱門選擇。為迎接新春，foodpanda 和麥當勞攜手同步推出獨家限時優惠， 2月 1日起至 2月 22日，美食外送於麥當勞金迎招財薯來堡指定專區，下訂滿 320 元輸入優惠碼「馬上叫薯來堡」享 7折優惠。

foodpanda 亦提供新加入的外送夥伴春節開運招財加碼！即日起至 2月 13 日首次開通或重新申請外送帳號，完成 1單即可參加「週週開運抽」，每週抽出 100 位各得 1,000元紅包；2月16日至2月22日完成 1 單再領 2,000 元過年開工獎金，並加碼抽最高 20,000元財運大獎，讓外送夥伴新年一上線就財氣滿滿、好運開跑。

Uber正式加入台北市政府「好孕 2U 專車計畫」。（圖／Uber 提供)

全台首站！Uber 加入台北市好孕專車

為減輕孕婦懷孕期間負擔，台北市政府2023年創全國之先推出好孕專車，提供孕婦從懷孕起至產後6個月交通補助，Uber正式加入「好孕 2U 專車計畫」，自今年 3月 3日起，完成《臺北市好孕 2U 專車補助申請》的孕媽咪，可於「台北通 App」 將好孕 2U電子乘車金，以 1:1 兌換 Uber乘車券，並於 Uber App中使用，每次限兌換一張，每張定額 250 元(不含取消費折抵)。

Uber放大孕媽咪的乘車福利，前 200名使用 Uber App 乘車券完成一趟好孕專車行程，即可獲得總價值新臺幣 1,000 元的 Uber App 乘車優惠(20 張 50 元乘車優惠序號，使用期限為 6 個月)。搭乘時，孕媽咪除可使用市府提供的單趟 250元 Uber 乘車券，亦可搭配一張 50元 Uber 乘車優惠序號，讓單趟最高折抵金額提升至 300 元。

孕媽咪可在 Uber App 平台上選擇多種乘車選項如配備 0-7 歲專業兒童安全座椅的「寶寶優步」、適合家庭出遊的「加大六人座優步」和零排放電動車的「純電舒適優步」。其中「寶寶優步」行程，僅由合作車隊的高評分職業駕駛提供，且必須通過專屬兒童安全座椅訓練，守護媽咪從產檢到育兒的每一段出行。

