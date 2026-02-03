尾牙拜土地公有保庇 台股止跌強彈站回3萬2

台股止跌大反攻，開高一度大漲669點，終場站回三萬二。（示意圖／東森新聞）





尾牙拜土地公真的有保庇，台股止跌大反攻，開高一度大漲669點，終場站回三萬二。權值股也帶頭衝，台積電收在1800元，聯發科更創新高，連低軌衛星族群也亮燈漲停，但記憶體盤中震盪由紅翻黑，但專家認為多頭趨勢不變，逢低就是加碼機會。

土地公廟擠滿人潮，尾牙日祈福求財，還真的有拜有保庇，台股終於止跌大漲，3號台股大盤開高，開在3萬1737點，一度大漲669點，終場站穩三萬二大關，收漲571點，成交量7962億元，能力守月線，就是靠權值股們，護國神山再發威，開盤就重返1810元，收漲35塊，就連準備開法說會的發哥聯發科也創新高收漲5％，劍指1800元。

廣告 廣告

瑞銀財富管理投資總監胡一帆：「週五的時候市場上一個大的動盪，其實這個動盪只是心理上的動盪，我們沒有做一個具體的點位的預測，但是我們覺得如果，全球科技股的上升，也是會匯集到整個亞太區，對於這個在，科技產業鏈上面的這些（公司），所以我們總體還都是非常的看好。」

盤面焦點更要看一飛衝天的低軌衛星族群，燿華耀登全新亮燈漲停，啟碁和剛出關的兆赫也都漲超過半根，但這邊上演紅燈秀，記憶體卻搭了大怒神，上游廠報價，上修漲幅到100％，讓旺宏華邦電南亞科等通通回神開紅盤，但盤中卻震盪由紅翻黑。

瑞銀財富管理投資總監胡一帆：「科技股還能不能繼續見好，那覺得科技的投資，還有就是營利的這個就是上升，最近也有很多市場上的這個新聞，我覺得還是推動整個市場就是繼續向好，所以今年的話我們對於全球的市場，都是比較看好，我們也看到就是說其他的一些行業，可能也有比如說趕上的一些趨勢，那我們也覺得也是要做一些，分散的布局。」

距離台股封關倒數五天，專家建議，每一次回跌都是逢低加碼，買進的好時機，畢竟台股多頭趨勢不變。

東森新聞關心您

民俗說法，僅供參考

更多東森新聞報導

台灣首檔ETF規模突破兆元 0050開創新里程碑

記憶體又翻車？群聯率先翻黑 旺宏漲停打開

台積電漲45元重返1800 旺宏亮燈攻漲停 台股大漲629點

