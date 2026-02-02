尾牙拜土地公補財庫「168錢母」DIY 擺對東方財位一路發

節目中心／林瓊玉報導

國曆2026年2月3日為農曆臘月十六，將迎來一年一度的「尾牙」。在台灣傳統習俗中，這天不僅是各大企業聚餐、犒賞員工的時節，更是土地公「補財庫」最重要的關鍵日。民俗專家指出，尾牙作為年度祭祀的終點，若能掌握特定時機與招財流程，不僅能感謝過去一年的庇佑，更能為即將到來的丙午馬年預約財富動能。

尾牙拜土地公感謝一年保佑。（圖／寶島神很大）



祭拜吉時：尾牙祭拜土地公的時間，通常從上午7點至下午5點。今年有專家指出，下午1點至晚上7點是「求財」的黃金時段。可以在這個時間前往土地公廟或在店門口祭拜，誠心向神明感謝並祈求新的一年財源廣進。

生財秘法：DIY「168 錢母」鎖住財庫。除了準備土地公喜愛的麻糬、帶殼花生、發糕甜點，以及應景美食刈包、潤餅等供品，還可「自製錢母」。準備一個紅包袋，放入總額為 168 元的硬幣（取其「一路發」諧音），建議使用 2 個 50 元、6 個 10 元與 8 個 1 元湊足。拜土地公誠心祈求賜福，將紅包袋在香爐上「順時針繞三圈」過火，便完成了專屬的開運錢母。

拜土地公必備的麻糬、帶殼花生、發糕甜點等吉祥供品。（圖／Canva製作）

財位佈置：2026 鎖定「正東方」旺投資，求得的錢母與開運小物放置方位，根據流年方位，2026 年（丙午年）的財帛位落在正東方。對於從事業務、投資或自營事業的人士，建議將加持過的錢母放置在辦公室或家中的東方方位。若不方便對照方位，客廳進入後的斜對角「財位」也是極佳的選擇。此外，也有不少人會將錢母直接放進錢包或保險箱內，象徵「錢滾錢」。

發財金記得過香爐。（圖／Canva製作）

專家提醒，尾牙祭祀強調「心誠則靈」，在祈求財運之餘，回顧過去一年的所得與缺失，並定下清晰的目標，才是民俗開運背後真正的智慧。透過簡單的儀式感，讓自己在新的年度能以煥然一新的心態迎接職場挑戰。

